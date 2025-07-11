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В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в России

В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в России - РИА Новости, 11.07.2025

В Германии мужчину осудили за продажу люксовых автомобилей в России

Земельный суд Марбурга приговорил 56-летного гражданина Германии к пяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде автомобилей класса люкс на сумму около... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:40:00+03:00

2025-07-11T15:40:00+03:00

2025-07-11T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Земельный суд Марбурга приговорил 56-летного гражданина Германии к пяти годам лишения свободы по обвинению в контрабанде автомобилей класса люкс на сумму около 5 миллионов евро в Россию, говорится в совместном заявлении прокуратуры Франкфурта-на-Майне и таможенного управления Эссена. "Земельный суд Марбурга признал его виновным в 71 случае продажи и экспорта автомобилей класса люкс в Россию, что нарушает закон о внешней торговле. Суд приговорил обвиняемого к пяти годам тюремного заключения и конфискации имущества в размере стоимости незаконно вывезенных транспортных средств, которая составляет около 5 миллионов евро", – сказано в документе. Решение суда еще не вступило в законную силу. Европейский союз запретил в марте 2022 года экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей стоимостью больше 50 тысяч евро.

https://ria.ru/20250626/obvineniya-2025471275.html

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