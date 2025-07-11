https://ria.ru/20250711/armiya-2028599952.html

Во Франции признали, что у российской армии есть все

Во Франции признали, что у российской армии есть все - РИА Новости, 11.07.2025

Во Франции признали, что у российской армии есть все

Российская армия обладает всеми необходимыми типами вооружений и технологий, признал глава генштаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхард, назвав при этом Россию... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:10:00+03:00

2025-07-11T16:10:00+03:00

2025-07-11T16:10:00+03:00

россия

франция

европа

владимир путин

эммануэль макрон

нато

евросоюз

дмитрий песков

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ПАРИЖ, 11 июл – РИА Новости. Российская армия обладает всеми необходимыми типами вооружений и технологий, признал глава генштаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхард, назвав при этом Россию "угрозой" для Европы, хотя Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Россия – это мощная военная и ядерная держава, которая продолжает вкладывать в это столько, сколько нам сложно представить. Россия обладает полноценной армейской моделью, до кончиков ногтей. Я не вижу, чего бы не хватало в современной российской армии. Возможности шифрования, системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, дальнобойные вооружения – у российской армии есть все", - сказал Буркхард на пресс-конференции в пятницу. Трансляция велась в официальном аккаунте минобороны в Х*. Он отметил, что российская ядерная модель также полноценна, с элементами на земле, под водой и в воздухе, стратегическими и тактическими вооружениями и с крайне надежной и испытанной системой командования. По словам Буркхарда, Россия также является лучшим примером глубинного стратегического планирования. "Россия представляет для нас долгосрочную, ближайшую и наиболее обширную угрозу", - также заявил он, не приведя никаких доказательств. Генерал при этом полагает, что военная поддержка Европы со стороны США неизбежно снизится. Он призвал ЕС к бдительности в этой связи, чтобы "не оказаться внизу пищевой цепочки". Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20250711/frantsija-2028579685.html

https://ria.ru/20250707/nato-2027789317.html

россия

франция

европа

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россия, франция, европа, владимир путин, эммануэль макрон, нато, евросоюз, дмитрий песков, в мире