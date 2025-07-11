https://ria.ru/20250711/armeniya-2028492658.html

В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ

В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ - РИА Новости, 11.07.2025

В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ

В Армении арестован директор сети пиццерии "Ташир пицца", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, передает онлайн-ресурс YerevanToday со ссылкой на... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:09:00+03:00

2025-07-11T09:09:00+03:00

2025-07-11T09:10:00+03:00

армения

ереван

россия

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ташир

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg

ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. В Армении арестован директор сети пиццерии "Ташир пицца", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, передает онлайн-ресурс YerevanToday со ссылкой на свои источники "Решением судьи Давида Аргаманяна в отношении директора сети "Ташир Пицца" Вагинака Казаряна в качестве меры пресечения избран арест сроком на один месяц", - говорится в сообщении. О причинах ареста не сообщается. Ранее в офисе компании "Ташир групп" в Ереване прошли обыски. Главе этой компании Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250710/azerbaydzhan-2028453346.html

https://ria.ru/20250708/armeniya-2027818480.html

армения

ереван

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире