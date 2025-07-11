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В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
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09:09 11.07.2025 (обновлено: 09:10 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/armeniya-2028492658.html
В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ
В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ
В Армении арестован директор сети пиццерии "Ташир пицца", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, передает онлайн-ресурс YerevanToday со ссылкой на... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:09:00+03:00
2025-07-11T09:10:00+03:00
армения
ереван
россия
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. В Армении арестован директор сети пиццерии "Ташир пицца", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, передает онлайн-ресурс YerevanToday со ссылкой на свои источники "Решением судьи Давида Аргаманяна в отношении директора сети "Ташир Пицца" Вагинака Казаряна в качестве меры пресечения избран арест сроком на один месяц", - говорится в сообщении. О причинах ареста не сообщается. Ранее в офисе компании "Ташир групп" в Ереване прошли обыски. Главе этой компании Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250710/azerbaydzhan-2028453346.html
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армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ

СМИ: в Армении арестовали директора сети пиццерий, принадлежащих Карапетяну

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. В Армении арестован директор сети пиццерии "Ташир пицца", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, передает онлайн-ресурс YerevanToday со ссылкой на свои источники
"Решением судьи Давида Аргаманяна в отношении директора сети "Ташир Пицца" Вагинака Казаряна в качестве меры пресечения избран арест сроком на один месяц", - говорится в сообщении.
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О причинах ареста не сообщается. Ранее в офисе компании "Ташир групп" в Ереване прошли обыски.
Главе этой компании Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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АрменияЕреванРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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