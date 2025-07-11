https://ria.ru/20250711/armeniya-2028492658.html
В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ
В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ
В Армении арестован директор сети пиццерии "Ташир пицца", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, передает онлайн-ресурс YerevanToday со ссылкой на... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:09:00+03:00
2025-07-11T09:09:00+03:00
2025-07-11T09:10:00+03:00
армения
ереван
россия
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg
ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. В Армении арестован директор сети пиццерии "Ташир пицца", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, передает онлайн-ресурс YerevanToday со ссылкой на свои источники "Решением судьи Давида Аргаманяна в отношении директора сети "Ташир Пицца" Вагинака Казаряна в качестве меры пресечения избран арест сроком на один месяц", - говорится в сообщении. О причинах ареста не сообщается. Ранее в офисе компании "Ташир групп" в Ереване прошли обыски. Главе этой компании Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250710/azerbaydzhan-2028453346.html
https://ria.ru/20250708/armeniya-2027818480.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_e357ff96113c0ae929c5f1d381d34ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
В Армении арестовали директора "Ташир пиццы", сообщают СМИ
СМИ: в Армении арестовали директора сети пиццерий, принадлежащих Карапетяну