https://ria.ru/20250711/arktika-2028544079.html
Россия имеет естественные интересы в Арктике, заявил Песков
Россия имеет естественные интересы в Арктике, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
Россия имеет естественные интересы в Арктике, заявил Песков
Россия имеет свои естественные интересы в Арктике и продолжает осваивать эти пространства, взаимодействуя в этой сфере с другими странами, заявил... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:01:00+03:00
2025-07-11T13:01:00+03:00
2025-07-11T13:01:00+03:00
арктика
россия
дмитрий песков
минобороны франции
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия имеет свои естественные интересы в Арктике и продолжает осваивать эти пространства, взаимодействуя в этой сфере с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг минобороны Франции опубликовало стратегию по Арктике, согласно которой страна планирует усилить военно-политическое присутствие в регионе и нарастить оборонный потенциал для действий. "Россия, будучи арктической державой, имеющей в Арктике свои естественные интересы, продолжает осваивать эти арктические пространства, взаимодействует со многими странами мира в этой области и будет продолжать дальше", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250707/arktika-2027585372.html
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арктика, россия, дмитрий песков, минобороны франции
Арктика, Россия, Дмитрий Песков, Минобороны Франции
Россия имеет естественные интересы в Арктике, заявил Песков
Песков: Россия имеет естественные интересы в Арктике и продолжает осваивать ее