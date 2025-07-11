https://ria.ru/20250711/arktika-2028544079.html

Россия имеет естественные интересы в Арктике, заявил Песков

Россия имеет естественные интересы в Арктике, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025

Россия имеет естественные интересы в Арктике, заявил Песков

Россия имеет свои естественные интересы в Арктике и продолжает осваивать эти пространства, взаимодействуя в этой сфере с другими странами, заявил... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:01:00+03:00

2025-07-11T13:01:00+03:00

2025-07-11T13:01:00+03:00

арктика

россия

дмитрий песков

минобороны франции

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия имеет свои естественные интересы в Арктике и продолжает осваивать эти пространства, взаимодействуя в этой сфере с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг минобороны Франции опубликовало стратегию по Арктике, согласно которой страна планирует усилить военно-политическое присутствие в регионе и нарастить оборонный потенциал для действий. "Россия, будучи арктической державой, имеющей в Арктике свои естественные интересы, продолжает осваивать эти арктические пространства, взаимодействует со многими странами мира в этой области и будет продолжать дальше", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250707/arktika-2027585372.html

арктика

россия

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2025

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арктика, россия, дмитрий песков, минобороны франции