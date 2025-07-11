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СМИ: экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса обвинили в коррупции - РИА Новости, 11.07.2025
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03:39 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/argentina-2028475265.html
СМИ: экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса обвинили в коррупции
СМИ: экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса обвинили в коррупции - РИА Новости, 11.07.2025
СМИ: экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса обвинили в коррупции
Бывший президент Аргентины Альберто Фернандес обвиняется в коррупции, связанной с заключением контрактов на страхование госучреждений, сообщила газета Clarin. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:39:00+03:00
2025-07-11T03:39:00+03:00
в мире
аргентина
сша
альберто фернандес
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Бывший президент Аргентины Альберто Фернандес обвиняется в коррупции, связанной с заключением контрактов на страхование госучреждений, сообщила газета Clarin. "Федеральный судья Себастьян Касанельо предъявил Альберто Фернандесу обвинение в коррупции при заключении страховых контрактов c десятками государственных учреждений и выплате многомиллионных комиссионных частным посредникам", - говорится в материале на сайте газеты. При предъявлении обвинения суд, как сообщается, счел подтвержденным, что Фернандес, будучи президентом, вмешивался в механизм распределения государственных страховых контрактов, способствуя продвижению интересов брокера Экторa Мартинеса Сосы, являвшегося частью его ближайшего окружения. Фернандесу, который впервые стал обвиняемым по статье о коррупции, вменяется "ведение переговоров, несовместимых с должностью", что карается лишением свободы сроком от одного до шести лет и пожизненным запретом на занятие госдолжностей. Суд постановил наложить арест на имущество Фернандеса на сумму свыше 14,6 миллиарда песо (около 12 миллионов долларов по текущему курсу). По данным следствия, Мартинес Соса - супруг личного секретаря президента Марии Кантеро получил в период правления Фернандеса более 1,7 миллиона долларов США в виде комиссий, что составило почти 60% всех комиссионных выплат государственной компании Nación Seguros, это в разы больше, чем у ближайших конкурентов-брокеров. Суд полагает, что Фернандес не ограничивался пассивным содействием Мартинесу и в нескольких случаях лично вмешивался в назначение выгодных посредников, в частности, по линии МИД Аргентины и госкорпорации Nación Seguros. В общей сложности в деле фигурируют 34 человека, включая саму Кантеро, Мартинеса Сосу и бывшего директора Nación Seguros Альберто Пальяно. Кроме того, суд расследует схему отмывания средств и получения взяток через фиктивные кооперативы, в которую были вовлечены чиновники и их жёны, которым, в частности, были предоставлены автомобили и оплачены авиаперелёты. Фернандес отвергает обвинения и намерен обжаловать решение, утверждая, что не получал личной выгоды и действовал исключительно с целью недопущения "грязных игр" в последние месяцы своего правления.
https://ria.ru/20250618/kirshner-2023710851.html
https://ria.ru/20250617/kirshner-2023427161.html
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в мире, аргентина, сша, альберто фернандес
В мире, Аргентина, США, Альберто Фернандес
СМИ: экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса обвинили в коррупции

Clarin: экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса обвинили в коррупции

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Бывший президент Аргентины Альберто Фернандес обвиняется в коррупции, связанной с заключением контрактов на страхование госучреждений, сообщила газета Clarin.
"Федеральный судья Себастьян Касанельо предъявил Альберто Фернандесу обвинение в коррупции при заключении страховых контрактов c десятками государственных учреждений и выплате многомиллионных комиссионных частным посредникам", - говорится в материале на сайте газеты.
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При предъявлении обвинения суд, как сообщается, счел подтвержденным, что Фернандес, будучи президентом, вмешивался в механизм распределения государственных страховых контрактов, способствуя продвижению интересов брокера Экторa Мартинеса Сосы, являвшегося частью его ближайшего окружения.
Фернандесу, который впервые стал обвиняемым по статье о коррупции, вменяется "ведение переговоров, несовместимых с должностью", что карается лишением свободы сроком от одного до шести лет и пожизненным запретом на занятие госдолжностей. Суд постановил наложить арест на имущество Фернандеса на сумму свыше 14,6 миллиарда песо (около 12 миллионов долларов по текущему курсу).
По данным следствия, Мартинес Соса - супруг личного секретаря президента Марии Кантеро получил в период правления Фернандеса более 1,7 миллиона долларов США в виде комиссий, что составило почти 60% всех комиссионных выплат государственной компании Nación Seguros, это в разы больше, чем у ближайших конкурентов-брокеров.
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Суд полагает, что Фернандес не ограничивался пассивным содействием Мартинесу и в нескольких случаях лично вмешивался в назначение выгодных посредников, в частности, по линии МИД Аргентины и госкорпорации Nación Seguros.
В общей сложности в деле фигурируют 34 человека, включая саму Кантеро, Мартинеса Сосу и бывшего директора Nación Seguros Альберто Пальяно. Кроме того, суд расследует схему отмывания средств и получения взяток через фиктивные кооперативы, в которую были вовлечены чиновники и их жёны, которым, в частности, были предоставлены автомобили и оплачены авиаперелёты.
Фернандес отвергает обвинения и намерен обжаловать решение, утверждая, что не получал личной выгоды и действовал исключительно с целью недопущения "грязных игр" в последние месяцы своего правления.
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