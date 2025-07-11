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Сенат Аргентины одобрил вопреки позиции Милея закон о повышении пенсий - РИА Новости, 11.07.2025
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02:05 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/argentina-2028471028.html
Сенат Аргентины одобрил вопреки позиции Милея закон о повышении пенсий
Сенат Аргентины одобрил вопреки позиции Милея закон о повышении пенсий - РИА Новости, 11.07.2025
Сенат Аргентины одобрил вопреки позиции Милея закон о повышении пенсий
Сенат Аргентины большинством голосов утвердил законопроект о перерасчете пенсий, несмотря на сопротивление со стороны правительства президента Хавьера Милея. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:05:00+03:00
2025-07-11T02:05:00+03:00
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Сенат Аргентины большинством голосов утвердил законопроект о перерасчете пенсий, несмотря на сопротивление со стороны правительства президента Хавьера Милея. "Пятьюдесятью двумя голосами при четырех воздержавшихся принят в целом проект, в срочном и исключительном порядке повышающий пенсии по старости и пенсии Национального управления социальной защиты", - говорится в сообщении в блоге Сената в Х. Закон, вето на который ранее пообещал наложить Милей, предполагает экстренное повышение пенсий на 7,2%, начиная с месяца, следующего за вступлением закона в силу, и доплату в размере до 110 000 песо (около 88 долларов США по текущему курсу). Доплата будет индексироваться вместе с пенсией по новой формуле с привязкой к росту цен, но исключающей уменьшение пенсии при отрицательной инфляции. По информации местных СМИ, правая правящая коалиция покинула зал заседаний сената, заявив о нарушениях процедуры, тогда как левая оппозиция поддержала инициативу в знак социальной справедливости и заботы о пенсионерах и уязвимых группах населения. Правительство Аргентины пока не прокомментировало итоги голосования, однако ранее администрация президента Милея выступала против обеих инициатив, указывая на их несоответствие плану по снижению бюджетных расходов.
https://ria.ru/20250412/argentina-2010843196.html
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Сенат Аргентины одобрил вопреки позиции Милея закон о повышении пенсий

Сенат Аргентины одобрил вопреки позиции правительства закон о повышении пенсий

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Сенат Аргентины большинством голосов утвердил законопроект о перерасчете пенсий, несмотря на сопротивление со стороны правительства президента Хавьера Милея.
"Пятьюдесятью двумя голосами при четырех воздержавшихся принят в целом проект, в срочном и исключительном порядке повышающий пенсии по старости и пенсии Национального управления социальной защиты", - говорится в сообщении в блоге Сената в Х.
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Милей пообещал, что ограничения на покупку долларов сняты навсегда
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Закон, вето на который ранее пообещал наложить Милей, предполагает экстренное повышение пенсий на 7,2%, начиная с месяца, следующего за вступлением закона в силу, и доплату в размере до 110 000 песо (около 88 долларов США по текущему курсу). Доплата будет индексироваться вместе с пенсией по новой формуле с привязкой к росту цен, но исключающей уменьшение пенсии при отрицательной инфляции.
По информации местных СМИ, правая правящая коалиция покинула зал заседаний сената, заявив о нарушениях процедуры, тогда как левая оппозиция поддержала инициативу в знак социальной справедливости и заботы о пенсионерах и уязвимых группах населения.
Правительство Аргентины пока не прокомментировало итоги голосования, однако ранее администрация президента Милея выступала против обеих инициатив, указывая на их несоответствие плану по снижению бюджетных расходов.
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