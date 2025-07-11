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В Москве арестовали Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 11.07.2025
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23:26 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/arest-2028700420.html
В Москве арестовали Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере
В Москве арестовали Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 11.07.2025
В Москве арестовали Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере
Савеловский суд Москвы арестовал по делу о взятке в особо крупном размере Ленара Мансурова, которого в СМИ называют экс-главой "Газпром межрегионгаз Махачкала". РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:26:00+03:00
2025-07-11T23:26:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал по делу о взятке в особо крупном размере Ленара Мансурова, которого в СМИ называют экс-главой "Газпром межрегионгаз Махачкала". "Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мансурова Ленара Наилевича удовлетворено", - следует из карточки дела. Мансурову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. На официальном сайте компании ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" сказано, что Мансуров стал гендиректором в мае 2022 года. Этот пост он занимал в течение года. Какую деятельность он ведёт сейчас, РИА Новости выяснить не удалось. Комментариями защиты агентство не располагает.
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происшествия, москва, россия, газпром
Происшествия, Москва, Россия, Газпром
В Москве арестовали Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере

Суд в Москве арестовал Ленара Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал по делу о взятке в особо крупном размере Ленара Мансурова, которого в СМИ называют экс-главой "Газпром межрегионгаз Махачкала".
«
"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мансурова Ленара Наилевича удовлетворено", - следует из карточки дела.
Мансурову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.
На официальном сайте компании ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" сказано, что Мансуров стал гендиректором в мае 2022 года. Этот пост он занимал в течение года. Какую деятельность он ведёт сейчас, РИА Новости выяснить не удалось. Комментариями защиты агентство не располагает.
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