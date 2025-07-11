https://ria.ru/20250711/arest-2028700420.html

В Москве арестовали Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере

В Москве арестовали Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 11.07.2025

В Москве арестовали Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере

Савеловский суд Москвы арестовал по делу о взятке в особо крупном размере Ленара Мансурова, которого в СМИ называют экс-главой "Газпром межрегионгаз Махачкала". РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:26:00+03:00

2025-07-11T23:26:00+03:00

2025-07-11T23:26:00+03:00

происшествия

москва

россия

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал по делу о взятке в особо крупном размере Ленара Мансурова, которого в СМИ называют экс-главой "Газпром межрегионгаз Махачкала". "Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мансурова Ленара Наилевича удовлетворено", - следует из карточки дела. Мансурову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. На официальном сайте компании ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" сказано, что Мансуров стал гендиректором в мае 2022 года. Этот пост он занимал в течение года. Какую деятельность он ведёт сейчас, РИА Новости выяснить не удалось. Комментариями защиты агентство не располагает.

https://ria.ru/20230225/khischenie-1854320688.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, газпром