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Экс-директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 11.07.2025
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07:09 11.07.2025 (обновлено: 07:12 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/arest-2028483057.html
Экс-директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене
Экс-директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 11.07.2025
Экс-директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по делу о государственной измене,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:09:00+03:00
2025-07-11T07:12:00+03:00
происшествия
москва
россия
сергей гребенников
российская ассоциация электронных коммуникаций
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по делу о государственной измене, свидетельствуют данные картотеки суда. Заседание состоялось 10 июля. Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по статье 275 УК РФ. Суд ходатайство удовлетворил, решение должно вступить в силу 15 июля. В январе Гребенникова арестовали по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств (статья 30, пункт "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ). В конце мая Тверской суд Москвы вынес приговор по этому делу, но в июне он был обжалован. РАЭК - некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков интернет-отрасли, в числе прочего - организатор "Премии Рунета". К моменту первого ареста Гребенников занимал должность директора ассоциации. Согласно информации на сайте РАЭК, в июне по итогам общего собрания компаний-членов ассоциации ее директором был избран Дмитрий Гуляев. РАЭК - некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков интернет-отрасли, в числе прочего - организатор "Премии Рунета".
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026833684.html
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происшествия, москва, россия, сергей гребенников, российская ассоциация электронных коммуникаций
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Гребенников, Российская ассоциация электронных коммуникаций
Экс-директора РАЭК Гребенникова арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд арестовал экс-директора РАЭК Гребенникова по делу о госизмене

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Гребенников
Сергей Гребенников - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Гребенников. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по делу о государственной измене, свидетельствуют данные картотеки суда.
Заседание состоялось 10 июля. Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по статье 275 УК РФ. Суд ходатайство удовлетворил, решение должно вступить в силу 15 июля.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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2 июля, 22:30
В январе Гребенникова арестовали по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств (статья 30, пункт "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ). В конце мая Тверской суд Москвы вынес приговор по этому делу, но в июне он был обжалован.
РАЭК - некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков интернет-отрасли, в числе прочего - организатор "Премии Рунета".
К моменту первого ареста Гребенников занимал должность директора ассоциации. Согласно информации на сайте РАЭК, в июне по итогам общего собрания компаний-членов ассоциации ее директором был избран Дмитрий Гуляев.
РАЭК - некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков интернет-отрасли, в числе прочего - организатор "Премии Рунета".
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