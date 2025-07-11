https://ria.ru/20250711/antisemitizm-2028519628.html

Сикорского поразили масштабы польского антисемитизма в интернете

Сикорского поразили масштабы польского антисемитизма в интернете - РИА Новости, 11.07.2025

Сикорского поразили масштабы польского антисемитизма в интернете

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался, что узнал о наличии в своей стране антисемитов только после появления интернета. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:15:00+03:00

2025-07-11T11:15:00+03:00

2025-07-11T11:21:00+03:00

в мире

польша

радослав сикорский

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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался, что узнал о наличии в своей стране антисемитов только после появления интернета. "Когда-то, 25 лет тому назад, я считал, что Адам Михник (известный польский журналист, диссидент, общественный деятель – ред.) перебарщивает с антисемитизмом. Но потом появился интернет и я начал читать интернет-форумы. В том числе обо мне, о моей семье, о моей жене", - заявил Сикорский в эфире радиостанции RMF FM. При этом он признался, что был удивлен количеству антисемитских проявлений в интернете. "Это тысячи записей. Кто-то это пишет. Если кто-то это пишет, значит он имеет это в голове", - сказал министр. Жена Сикорского – американка Энн Эпплбаум имеет еврейское происхождение. Она является известной американской публицисткой, лауреатом Пулитцеровской премии. Ее часто критикуют в Польше за независимые суждения о правопопулистской политике властей республики.

https://ria.ru/20250710/polsha-2028249505.html

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в мире, польша, радослав сикорский