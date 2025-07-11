https://ria.ru/20250711/antanta-2028365885.html

"Бессердечное согласие": новая Антанта — антироссийский союз жабы и гадюки

"Бессердечное согласие": новая Антанта — антироссийский союз жабы и гадюки - РИА Новости, 11.07.2025

"Бессердечное согласие": новая Антанта — антироссийский союз жабы и гадюки

Не балуют в последние годы Британию высокие зарубежные гости. Если раньше государственные визиты к монархам были регулярны, то после Brexit они стали скорее... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T08:00:00+03:00

2025-07-11T08:00:00+03:00

2025-07-11T08:02:00+03:00

аналитика

франция

россия

эммануэль макрон

ла-манш

карл iii

кир стармер

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Не балуют в последние годы Британию высокие зарубежные гости. Если раньше государственные визиты к монархам были регулярны, то после Brexit они стали скорее исключением, как будто островок стал прокаженным. За пять с лишним лет, прошедших после выхода Британии из Евросоюза, визит президента Франции Эммануэля Макрона стал всего лишь пятым вояжем подобного уровня и первым государственным визитом европейского лидера. Но и сам лидер, по правде говоря, уже является "хромой уткой" в своей стране, а потому французская пресса данный визит фактически и не освещала.А ведь, казалось бы, мы наблюдаем важное историческое событие — создание новой Антанты! Во всяком случае, именно это провозгласил король Британии Карл III во время своего тоста на государственном банкете под норфолкскую спаржу с кремом из эстрагона. Монарх зачитал с бумажки длинную и нудную речь, в которой неоднократно упоминал историю "Сердечного согласия" — союза, созданного в 1904 году. Правда, почему-то забыл, что это был Тройственный союз между Британией, Францией и — ой! — Россией. Сейчас, как мы понимаем, вспоминать Россию в привязке к Антанте было бы неполиткорректно.В итоге Карл завершил свой тост пламенным призывом: "Пока мы обедаем здесь, в этом древнем месте, наполненном ароматом нашей общей истории, позвольте мне поднять тост за Францию ​​и нашу новую Антанту. Антанту не только прошлую и настоящую, но и будущую — и уже не просто сердечную, а дружескую". То есть теперь это "Бессердечное согласие" — просто "дружеское"? В принципе, логично: без России откуда в Антанте могло бы быть сердце?Макрон чуть не прослезился на этих словах короля. Он даже не обратил внимание на то, что под "ароматом общей истории" британский монарх имел в виду картины, посвященные поражениям французов под Трафальгаром и Ватерлоо. Затем президент Франции в ходе своего визита несколько раз ссылался на слова Карла о "бессердечной" Антанте.Удивительнее всего, что за пределами Виндзорского замка и здания парламента, где выступал Макрон, "Дружеское согласие" как-то не ощущалось. В день приезда француза газета Daily Mail встретила его броским заголовком на первой полосе: "Верни наш 771 миллион фунтов, мистер Макрон… силь ву пле". Тем самым ему напомнили, что Лондон выделил значительные средства Парижу для должной экипировки прибрежной полиции Франции, которая, по идее, должна предотвращать массовый поток нелегальных мигрантов через Ла-Манш. Но неоднократные репортажи с берега пролива доказывали, что полицейские, действительно неплохо экипированные на британские деньги, просто наблюдали за тем, как мигранты грузятся на резиновые лодочки, чтобы плыть к берегам Туманного Альбиона. И лишь буквально за пару дней до госвизита французская полиция специально для британских репортеров предприняла решительные действия: ножами разрезали несколько лодок, на которые грузились мигранты. И это радостно крутили по всем островным телеканалам. Есть подозрение, что после возвращения Макрона домой полиция на берегу Ла-Манша сразу забудет об этой практике.Животрепещущая для Британии тема нелегальной миграции затмила все остальные вопросы. В этом году поток нелегалов бьет все рекорды. И обещание Кира Стармера снизить его кажется невыполнимым. Поэтому Лондон так надеялся на заключение сделки с Парижем по возвращению мигрантов обратно. Ее должны были подписать в ходе визита Макрона. Но в последний момент французская сторона вдруг обнаружила, что подписанию препятствует несколько "досадных мелочей": деньги, законы и Евросоюз. Как будто бы в ходе подготовки данного проекта французы не знали о том, что на их пути есть эти препоны.И вдруг "Дружеское согласие" моментально куда-то испарилось! Буквально на следующий день после выступления Макрона в парламенте (Daily Mail назвала это "вызывающей глубокую скуку речью кривляющегося эгоцентриста") в этом же зале выступил Найджел Фараж, лидер Reform UK — сейчас первой по рейтингам партии Британии. Под нецензурные окрики беснующихся лейбористов он прямо обратился к премьеру Британии Киру Стармеру: "Мы требуем, чтобы вы заявили французскому президенту, что мы не будем принимать незадокументированных мужчин, пересекающих Ла-Манш, и что вы не подчиняетесь диктату невероятно высокомерного, выступающего против Brexit французского президента". Чувствуется "Дружеское согласие", не правда ли?А в день отъезда Макрона самая тиражная газета Британии The Sun вышла с огромным заголовком на всю первую полосу: "Пинком к галлам". Британская пресса прознала условия соглашения с французами и пришла к выводу: "Давайте посмотрим правде в глаза: они просто смеются над нами". Как выяснилось, французы согласились принимать обратно по 50 нелегальных мигрантов в неделю в обмен на то, что британцы будут легализовывать примерно такое число приезжих у себя. Но это означает, что во Францию будут возвращаться лишь 2600 нелегалов в год, в то время как только за 12 месяцев правления лейбористов в Британию через Ла-Манш прибыли 44 тысячи мигрантов. То есть выдворяться будет один из 17 нарушителей границы!"Это много говорит о "Дружеской Антанте" между Британией и Францией, — гласит редакционная колонка Mail. — В который раз Эммануэль Макрон оставил Кира Стармера с носом". То есть новая Антанта не продержалась и суток, судя по британской прессе.Единственное, что осталось у этого "Бессердечного согласия", — это ненависть к России. На поверку оказалось, что русофобия является единственным, что цементирует этот странный союз французской жабы и английской гадюки. В завершающий день визита Макрона лидеры обоих государств приняли участие в онлайн-конференции по Украине. И вот по этому-то вопросу в их позиции не было никаких противоречий. Почти как за поеданием спаржи под кремом из эстрагона. Тем новая Антанта и ограничилась.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028253394.html

https://ria.ru/20250710/makron--2028261718.html

https://ria.ru/20250705/opros-2027421732.html

https://ria.ru/20250707/evropa-2027578799.html

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аналитика, франция, россия, эммануэль макрон, ла-манш, карл iii, кир стармер