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В Анкаре участились случаи рвоты, обнаруженные у депутатов парламента
В Анкаре участились случаи рвоты, обнаруженные у депутатов парламента - РИА Новости, 11.07.2025
В Анкаре участились случаи рвоты, обнаруженные у депутатов парламента
Случаи диареи и рвоты, участившиеся среди депутатов Великого национального собрания (парламента) Турции, распространились по столице – Анкаре, эксперты считают, РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:30:00+03:00
2025-07-11T11:30:00+03:00
2025-07-11T11:30:00+03:00
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Случаи диареи и рвоты, участившиеся среди депутатов Великого национального собрания (парламента) Турции, распространились по столице – Анкаре, эксперты считают, что вирус распространяется в жаркую погоду через воду и пищу, сообщила газета Aydınlık. Почти 80 человек, из них пять депутатов, ранее обратились с похожими жалобами в больницу парламента Турции, сообщал телеканал NTV. Специалисты взяли образцы пищи из столовых и воды, используемой для приготовления чая, в парламенте проверку проводят эксперты департамента здравоохранения. "После случаев диареи и рвоты в Великом национальном собрании Турции на прошлой неделе аналогичные жалобы распространились по всей Анкаре. Эксперты заявили, что бактерии и вирусы, количество которых увеличивается в жаркую погоду, передаются через воду и пищу, что и приводит к вспышке заболевания", - пишет издание. Сообщается, что в Анкаре значительно увеличилось число пациентов, обращающихся в больницы и семейные медицинские центры. "Хотя утверждается, что причиной заболеваний является вода, официальные власти до сих пор не сделали никакого четкого заявления", - отмечает газета.
https://ria.ru/20250610/turisty-2021971518.html
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в мире, здоровье - общество, турция, анкара (провинция)
В мире, Здоровье - Общество, Турция, Анкара (провинция)
В Анкаре участились случаи рвоты, обнаруженные у депутатов парламента
Aydınlık: случаи рвоты у депутатов парламента Турции распространились по Анкаре