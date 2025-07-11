https://ria.ru/20250711/aleshki-2028655696.html

В Херсонской области при ударе ВСУ обрушился пятиэтажный дом

В Херсонской области при ударе ВСУ обрушился пятиэтажный дом - РИА Новости, 11.07.2025

В Херсонской области при ударе ВСУ обрушился пятиэтажный дом

В городе Алешки в Херсонской области из-за авиаудара ВСУ рухнула пятиэтажка, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:19:00+03:00

2025-07-11T18:19:00+03:00

2025-07-11T20:25:00+03:00

херсонская область

вооруженные силы украины

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. В городе Алешки в Херсонской области из-за авиаудара ВСУ рухнула пятиэтажка, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо."Пятиэтажный дом попал под авиаудар боевиков ВСУ в Алешках, под завалами находятся мирные жители", — сказал он.По словам Сальдо, на место выехали оперативные службы.Подробности произошедшего уточняются. Получить информацию из Алешек сложно из-за оперативной обстановки и отсутствия связи в городе, добавили в пресс-службе Сальдо.Налет украинских дронов продолжается, они не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей, рассказал пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, происшествия