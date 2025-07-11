https://ria.ru/20250711/agitatsiya-2028503416.html

Молдавские власти проводят агитацию в Гагаузии, заявили в оппозиции

Молдавские власти проводят агитацию в Гагаузии, заявили в оппозиции - РИА Новости, 11.07.2025

Молдавские власти проводят агитацию в Гагаузии, заявили в оппозиции

Власти Молдавии активно посещают Гагаузскую автономию и проводят агитацию еще до официального старта предвыборной кампании, пока глава региона Евгения Гуцул... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:16:00+03:00

2025-07-11T10:16:00+03:00

2025-07-11T10:16:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Власти Молдавии активно посещают Гагаузскую автономию и проводят агитацию еще до официального старта предвыборной кампании, пока глава региона Евгения Гуцул из-за ареста лишена возможности выполнять свои обязанности, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет, приговор может быть оглашен 5 августа. В четверг суд принял решение о продлении срока домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток - до 12 августа, адвокаты обжалуют это решение. "Пока законно избранный башкан (глава Гагаузии – ред.) лишена возможности выполнять свои обязанности, центральная власть активно вмешивается в регион: зачастили в Гагаузию с визитами, раздают газеты, используют административный ресурс и начинают агитацию - еще до официального старта предвыборной кампании. Вместо диалога - репрессии. Вместо уважения к выбору людей - давление и саботаж", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, люди всё видят, и доверие к правосудию разрушено. "Всё больше граждан задаются простым вопросом: кто сегодня управляет судом — закон или телефон из кабинета?" - поясняет он. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. C 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков по выдвижению кандидатов в депутаты парламента республики. Крайний срок подачи заявления о регистрации избирательного блока 13 августа. Период предвыборной агитации начинается с 29 августа, с этого дня разрешены плакаты, митинги, посты в соцсетях, реклама по радио и на телевидении. Кампания продолжается до 26 сентября включительно. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html

https://ria.ru/20250710/gutsul-2028343086.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул