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В Брянской области задержали двух украинских агентов - РИА Новости, 11.07.2025
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10:52 11.07.2025 (обновлено: 11:36 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/agenty-2028512300.html
В Брянской области задержали двух украинских агентов
В Брянской области задержали двух украинских агентов - РИА Новости, 11.07.2025
В Брянской области задержали двух украинских агентов
В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб, занимавшихся разведывательно-подрывной деятельностью, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:52:00+03:00
2025-07-11T11:36:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб, занимавшихся разведывательно-подрывной деятельностью, сообщили в ЦОС ФСБ."Пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 года рождения, являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности", — говорится в заявлении.Задержанные дали признательные показания, они арестованы, добавили в ведомстве. Основные подробностиВозбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
https://ria.ru/20250626/herson-2025510248.html
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брянская область
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Задержание агентов спецслужб Украины в Брянской области
ФСБ России показала видео о задержании агентов спецслужб Украины, которые забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие и изготавливали бомбы.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, россия, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянская область, Россия, Безопасность

В Брянской области задержали двух украинских агентов

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб, занимавшихся разведывательно-подрывной деятельностью, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 года рождения, являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности", — говорится в заявлении.
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Задержанные дали признательные показания, они арестованы, добавили в ведомстве.

Основные подробности

  • Украинские агенты фотографировали и снимали на видео объекты Минобороны России, а также места расположения нарядов сотрудников регионального правоохранительного блока.
  • С помощью БПЛА им передавали взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.
  • Через мессенджеры преступники получали необходимые инструкции по сборке, ремонту и использованию всех этих средств.
  • Злоумышленники собирали из них СВУ и проверяли полученное оружие для дальнейшего использования в террористических целях.
  • По месту жительства одного из задержанных нашли: FPV-дроны различных модификаций, в том числе оборудованные системой сброса взрывных устройств, 3D-очки и пульт управления БПЛА, спектральный анализатор частот, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами, детонаторы и другие средства.
  • Один из агентов признался, что с апреля прошлого года создал несколько схронов на территории России. По его словам, украинский куратор, представившийся Марком, скинул ему координаты, по которым находился сверток с двумя пистолетами Макарова, боеприпасами и глушителями.
  • Другой рассказал, что получил задание спаять радиоуправляемую электронику для детонации боеприпаса.
Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Брянская областьРоссияБезопасность
 
 
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