https://ria.ru/20250711/agenty-2028512300.html

В Брянской области задержали двух украинских агентов

В Брянской области задержали двух украинских агентов - РИА Новости, 11.07.2025

В Брянской области задержали двух украинских агентов

В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб, занимавшихся разведывательно-подрывной деятельностью, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:52:00+03:00

2025-07-11T10:52:00+03:00

2025-07-11T11:36:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

брянская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб, занимавшихся разведывательно-подрывной деятельностью, сообщили в ЦОС ФСБ."Пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 года рождения, являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности", — говорится в заявлении.Задержанные дали признательные показания, они арестованы, добавили в ведомстве. Основные подробностиВозбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

https://ria.ru/20250626/herson-2025510248.html

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брянская область

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Влада Икрамова

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Задержание агентов спецслужб Украины в Брянской области ФСБ России показала видео о задержании агентов спецслужб Украины, которые забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие и изготавливали бомбы. 2025-07-11T10:52 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, россия, безопасность