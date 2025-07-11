В Брянской области задержали двух украинских агентов
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Брянской области задержали двух агентов украинских спецслужб, занимавшихся разведывательно-подрывной деятельностью, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 года рождения, являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности", — говорится в заявлении.
Задержанные дали признательные показания, они арестованы, добавили в ведомстве.
Основные подробности
- Украинские агенты фотографировали и снимали на видео объекты Минобороны России, а также места расположения нарядов сотрудников регионального правоохранительного блока.
- С помощью БПЛА им передавали взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.
- Через мессенджеры преступники получали необходимые инструкции по сборке, ремонту и использованию всех этих средств.
- Злоумышленники собирали из них СВУ и проверяли полученное оружие для дальнейшего использования в террористических целях.
- По месту жительства одного из задержанных нашли: FPV-дроны различных модификаций, в том числе оборудованные системой сброса взрывных устройств, 3D-очки и пульт управления БПЛА, спектральный анализатор частот, пистолет Макарова с глушителем и боеприпасами, детонаторы и другие средства.
- Один из агентов признался, что с апреля прошлого года создал несколько схронов на территории России. По его словам, украинский куратор, представившийся Марком, скинул ему координаты, по которым находился сверток с двумя пистолетами Макарова, боеприпасами и глушителями.
- Другой рассказал, что получил задание спаять радиоуправляемую электронику для детонации боеприпаса.
Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.