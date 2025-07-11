https://ria.ru/20250711/agent-2028507326.html

Украинский агент признался, что должен был спаять устройство для подрыва

Украинский агент признался, что должен был спаять устройство для подрыва - РИА Новости, 11.07.2025

Украинский агент признался, что должен был спаять устройство для подрыва

Задержанный в Брянской области агент Киева признался на видео ФСБ, что должен быть спаять устройство, чтобы устроить дистанционный подрыв. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:34:00+03:00

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2025-07-11T10:34:00+03:00

происшествия

технологии

брянская область

россия

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержанный в Брянской области агент Киева признался на видео ФСБ, что должен быть спаять устройство, чтобы устроить дистанционный подрыв. Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Брянской области – пособников запрещённой в РФ украинской террористической организации. Они снимали объекты Минобороны РФ и работу правоохранителей на территории региона, а также собирали сброшенные им с дронов взрывчатку, взрывные устройства, части огнестрельного оружия и боеприпасы для совершения терактов. "Они совершали сброс посредством беспилотных аппаратов, которые я должен был забрать. В этих сбросах были пистолеты Макарова с глушителем, также была взрывчатка в виде С-4. В интересах украинской стороны мне поступило задание спаять электронику радиоуправляемую для детонации боеприпасов", - сказал задержанный.

https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html

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Задержание агентов спецслужб Украины в Брянской области ФСБ России показала видео о задержании агентов спецслужб Украины, которые забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие и изготавливали бомбы. 2025-07-11T10:34 true PT2M17S

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происшествия, технологии, брянская область, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)