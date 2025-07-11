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Украинский агент признался, что должен был спаять устройство для подрыва - РИА Новости, 11.07.2025
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10:34 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/agent-2028507326.html
Украинский агент признался, что должен был спаять устройство для подрыва
Украинский агент признался, что должен был спаять устройство для подрыва - РИА Новости, 11.07.2025
Украинский агент признался, что должен был спаять устройство для подрыва
Задержанный в Брянской области агент Киева признался на видео ФСБ, что должен быть спаять устройство, чтобы устроить дистанционный подрыв. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:34:00+03:00
2025-07-11T10:34:00+03:00
происшествия
технологии
брянская область
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержанный в Брянской области агент Киева признался на видео ФСБ, что должен быть спаять устройство, чтобы устроить дистанционный подрыв. Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Брянской области – пособников запрещённой в РФ украинской террористической организации. Они снимали объекты Минобороны РФ и работу правоохранителей на территории региона, а также собирали сброшенные им с дронов взрывчатку, взрывные устройства, части огнестрельного оружия и боеприпасы для совершения терактов. "Они совершали сброс посредством беспилотных аппаратов, которые я должен был забрать. В этих сбросах были пистолеты Макарова с глушителем, также была взрывчатка в виде С-4. В интересах украинской стороны мне поступило задание спаять электронику радиоуправляемую для детонации боеприпасов", - сказал задержанный.
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Задержание агентов спецслужб Украины в Брянской области
ФСБ России показала видео о задержании агентов спецслужб Украины, которые забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие и изготавливали бомбы.
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происшествия, технологии, брянская область, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Технологии, Брянская область, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украинский агент признался, что должен был спаять устройство для подрыва

Задержанный в Брянской области агент Киева должен был спаять взрывное устройство

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержанный в Брянской области агент Киева признался на видео ФСБ, что должен быть спаять устройство, чтобы устроить дистанционный подрыв.
Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Брянской области – пособников запрещённой в РФ украинской террористической организации. Они снимали объекты Минобороны РФ и работу правоохранителей на территории региона, а также собирали сброшенные им с дронов взрывчатку, взрывные устройства, части огнестрельного оружия и боеприпасы для совершения терактов.
"Они совершали сброс посредством беспилотных аппаратов, которые я должен был забрать. В этих сбросах были пистолеты Макарова с глушителем, также была взрывчатка в виде С-4. В интересах украинской стороны мне поступило задание спаять электронику радиоуправляемую для детонации боеприпасов", - сказал задержанный.
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ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
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ПроисшествияТехнологииБрянская областьРоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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