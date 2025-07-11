https://ria.ru/20250711/aes-2028592123.html

Около шести тысяч человек привлекут к строительству Белоярской АЭС

Около шести тысяч человек привлекут к строительству Белоярской АЭС - РИА Новости, 11.07.2025

Около шести тысяч человек привлекут к строительству Белоярской АЭС

Порядка 6 тысяч человек будут привлечены на пике строительства энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской атомной электростанции в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:37:00+03:00

2025-07-11T15:37:00+03:00

2025-07-11T15:38:00+03:00

в мире

свердловская область

заречный

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоярская аэс

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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – РИА Новости. Порядка 6 тысяч человек будут привлечены на пике строительства энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Должен измениться и сам Заречный. Во-первых, на пике строительства до 6 тысяч человек работников. Во-вторых, где-то около тысячи новых специалистов, Плюс семьи, плюс те, кто будет заниматься инфраструктурой города", - сказал Лихачев. Энергоблок №5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония, возможность "дожигания" минорных актинидов, возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности. БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. Начало строительства запланировано на 2027 год.

https://ria.ru/20250709/akkuyu-2028061012.html

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в мире, свердловская область, заречный, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоярская аэс