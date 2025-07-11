https://ria.ru/20250711/aes-2028591729.html
Энергетический пуск пятого блока на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год
Энергетический пуск пятого блока на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год - РИА Новости, 11.07.2025
Энергетический пуск пятого блока на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год
Физический и энергетический пуск энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год, ввод в эксплуатацию - на... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:36:00+03:00
2025-07-11T15:36:00+03:00
2025-07-11T15:36:00+03:00
белоярская аэс
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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – РИА Новости. Физический и энергетический пуск энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год, ввод в эксплуатацию - на 2034 год, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Росатом". "Первый бетон запланирован на середину 2027 года. Физический пуск - 2033 год, энергопуск - 2033, ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2034 год", - сказали в пресс-службе. Энергоблок №5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность "дожигания" минорных актинидов; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности. БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС.
https://ria.ru/20250701/rosatom-2026599128.html
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белоярская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Белоярская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
Энергетический пуск пятого блока на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год
Пуск блока БН-1200М на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год
ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – РИА Новости. Физический и энергетический пуск энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год, ввод в эксплуатацию - на 2034 год, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Росатом".
"Первый бетон запланирован на середину 2027 года. Физический пуск - 2033 год, энергопуск - 2033, ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2034 год", - сказали в пресс-службе.
Энергоблок №5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность "дожигания" минорных актинидов; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.
БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС
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