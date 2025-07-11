https://ria.ru/20250711/aes-2028591729.html

Энергетический пуск пятого блока на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год

Энергетический пуск пятого блока на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год - РИА Новости, 11.07.2025

Энергетический пуск пятого блока на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год

Физический и энергетический пуск энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год, ввод в эксплуатацию - на... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:36:00+03:00

2025-07-11T15:36:00+03:00

2025-07-11T15:36:00+03:00

белоярская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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ЗАРЕЧНЫЙ (Свердловская область), 11 июл – РИА Новости. Физический и энергетический пуск энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС запланирован на 2033 год, ввод в эксплуатацию - на 2034 год, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Росатом". "Первый бетон запланирован на середину 2027 года. Физический пуск - 2033 год, энергопуск - 2033, ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2034 год", - сказали в пресс-службе. Энергоблок №5 с реактором IV поколения БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. Он поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, даст возможность использования как оксидного, так и нитридного ядерного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность "дожигания" минорных актинидов; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности. БН-1200М должен стать первым в мире серийным реактором на быстрых нейтронах. Он эволюционно продолжает линейку российских "быстрых" реакторов с натриевым теплоносителем БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС.

https://ria.ru/20250701/rosatom-2026599128.html

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белоярская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество