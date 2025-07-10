https://ria.ru/20250710/zubar-2028353857.html

На Камчатке свыше 40 компаний перешли в собственность государства

На Камчатке свыше 40 компаний перешли в собственность государства - РИА Новости, 10.07.2025

На Камчатке свыше 40 компаний перешли в собственность государства

Свыше 40 компаний, связанных с экс-зампредседателя правительства Камчатского края Юрием Зубарем и местными коммерсантами, перешли в собственность России,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:44:00+03:00

2025-07-10T13:44:00+03:00

2025-07-10T14:37:00+03:00

россия

камчатский край

юрий зубарев

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

камчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Свыше 40 компаний, связанных с экс-зампредседателя правительства Камчатского края Юрием Зубарем и местными коммерсантами, перешли в собственность России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП России. "В настоящее время за РФ зарегистрированы доли, принадлежащие должникам в уставном капитале более 40 организаций, в том числе связанных с морским торговым портом Петропавловск-Камчатский", - сказали в ведомстве. Как уточнили в ведомстве, судебные приставы обратили в доход государства имущество, принадлежащее Зубарю и местным коммерсантам. Кроме того, на исполнении у приставов находятся 127 исполнительных производств в отношении экс-зампредседателя правительства Камчатского края, других бывших высокопоставленных чиновников региона и аффилированных с ними лиц и организаций — всего в отношении 52 физических и 62 юридических лиц.

https://ria.ru/20250617/sobstvennost-2023231681.html

россия

камчатский край

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, камчатский край, юрий зубарев, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия, камчатка