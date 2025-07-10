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На Камчатке свыше 40 компаний перешли в собственность государства - РИА Новости, 10.07.2025
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13:44 10.07.2025 (обновлено: 14:37 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/zubar-2028353857.html
На Камчатке свыше 40 компаний перешли в собственность государства
На Камчатке свыше 40 компаний перешли в собственность государства - РИА Новости, 10.07.2025
На Камчатке свыше 40 компаний перешли в собственность государства
Свыше 40 компаний, связанных с экс-зампредседателя правительства Камчатского края Юрием Зубарем и местными коммерсантами, перешли в собственность России,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:44:00+03:00
2025-07-10T14:37:00+03:00
россия
камчатский край
юрий зубарев
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
камчатка
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Свыше 40 компаний, связанных с экс-зампредседателя правительства Камчатского края Юрием Зубарем и местными коммерсантами, перешли в собственность России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП России. "В настоящее время за РФ зарегистрированы доли, принадлежащие должникам в уставном капитале более 40 организаций, в том числе связанных с морским торговым портом Петропавловск-Камчатский", - сказали в ведомстве. Как уточнили в ведомстве, судебные приставы обратили в доход государства имущество, принадлежащее Зубарю и местным коммерсантам. Кроме того, на исполнении у приставов находятся 127 исполнительных производств в отношении экс-зампредседателя правительства Камчатского края, других бывших высокопоставленных чиновников региона и аффилированных с ними лиц и организаций — всего в отношении 52 физических и 62 юридических лиц.
https://ria.ru/20250617/sobstvennost-2023231681.html
россия
камчатский край
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россия, камчатский край, юрий зубарев, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия, камчатка
Россия, Камчатский край, Юрий Зубарев, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия, Камчатка
На Камчатке свыше 40 компаний перешли в собственность государства

Более 40 связанных с Зубарем компаний перешли в собственность РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Свыше 40 компаний, связанных с экс-зампредседателя правительства Камчатского края Юрием Зубарем и местными коммерсантами, перешли в собственность России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП России.
"В настоящее время за РФ зарегистрированы доли, принадлежащие должникам в уставном капитале более 40 организаций, в том числе связанных с морским торговым портом Петропавловск-Камчатский", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в ведомстве, судебные приставы обратили в доход государства имущество, принадлежащее Зубарю и местным коммерсантам.
Кроме того, на исполнении у приставов находятся 127 исполнительных производств в отношении экс-зампредседателя правительства Камчатского края, других бывших высокопоставленных чиновников региона и аффилированных с ними лиц и организаций — всего в отношении 52 физических и 62 юридических лиц.
Петропавловск-Камчатский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Активы нескольких компаний на Камчатке перешли в собственность России
17 июня, 01:12
 
РоссияКамчатский крайЮрий ЗубаревФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)ПроисшествияКамчатка
 
 
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