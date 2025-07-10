https://ria.ru/20250710/zoopark-2028266997.html

В Московском зоопарке рассказали о комфорте животных в жару

В Московском зоопарке рассказали о комфорте животных в жару - РИА Новости, 10.07.2025

В Московском зоопарке рассказали о комфорте животных в жару

Все необходимые меры для комфортного пребывания животных в Московском зоопарке в жару были приняты до начала летнего сезона и продолжают реализовываться... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T07:05:00+03:00

2025-07-10T07:05:00+03:00

2025-07-10T07:05:00+03:00

общество

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московский зоопарк

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все необходимые меры для комфортного пребывания животных в Московском зоопарке в жару были приняты до начала летнего сезона и продолжают реализовываться ежедневно, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Жаркая погода, установившаяся в Москве на этой неделе, не застала сотрудников зоопарка врасплох. Повышение температуры выше 30 градусов — привычное летнее явление, к которому в Московском зоопарке готовятся заранее. Все необходимые меры по обеспечению комфорта животных в жару были приняты ещё до начала летнего сезона и продолжают реализовываться ежедневно", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что каждый вольер оборудован с учётом климатических потребностей обитателей. Помимо уличных пространств, у всех животных есть доступ к внутренним помещениям с системой климат-контроля и кондиционированием. Во внешних вольерах всех обитателей всегда предусмотрены зоны с тенью, где животные могут отдыхать в самые жаркие часы. "Некоторые виды животных, напротив, чувствуют себя особенно бодро именно в такую погоду. Капибары, альпаки, а также слоны предпочитают проводить большую часть времени на свежем воздухе. Для них такая тёплая солнечная погода — комфортная и даже приятная", - подчеркнули в пресс-службе Московского зоопарка. В пресс-службе уточнили, что один из важных элементов обустройства вольеров — наличие водоёмов и бассейнов. Многие обитатели зоопарка с удовольствием купаются, освежаясь в воде. Кроме того, в ряде вольеров, например у диких кошек, овцебыков, панд — работают системы орошения, которые создают дополнительную влажность и снижают температуру воздуха. "Особые условия созданы и для белых медведей: в их бассейнах поддерживается прохладная температура воды, а снеговая пушка, работающая практически непрерывно, создаёт снежную насыпь, где медведи любят отдыхать в течение дня. Хищные животные, такие как рыси, гиены и тигры, адаптируют свой распорядок: в дневные часы они отдыхают в прохладе внутренних помещений, а рано утром и ближе к вечеру выходят на улицу", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что киперы зоопарка иногда устраивают для своих подопечных "ледяные сюрпризы" — замороженные лакомства с фруктами, мясом или рыбой. Такие угощения не только помогают охладиться, но и служат элементами обогащения среды. Это плановая практика, которая проводится с учётом рациона и потребностей каждого вида. "Мы внимательно следим за самочувствием наших животных и при необходимости корректируем условия их содержания. Для нас важно, чтобы каждый обитатель чувствовал себя комфортно вне зависимости от капризов погоды", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250531/rezhim-2020123771.html

https://ria.ru/20250607/malysh-2021494558.html

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общество, москва, московский зоопарк