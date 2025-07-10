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Из 325 населенных пунктов Харьковской области эвакуируют жителей
Из 325 населенных пунктов Харьковской области эвакуируют жителей - РИА Новости, 10.07.2025
Из 325 населенных пунктов Харьковской области эвакуируют жителей
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в четверг, что эвакуация жителей проводится из 325 населенных пунктов региона. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:57:00+03:00
2025-07-10T17:57:00+03:00
2025-07-10T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в четверг, что эвакуация жителей проводится из 325 населенных пунктов региона. "Под статусом эвакуации - 325 населенных пунктов Харьковской области. Часть из них уже фактически без населения, мы вывезли всех… Продолжается обязательная эвакуация из Шевченковской общины", - сказал Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20250628/kiev-2026052312.html
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в мире, здоровье - общество, харьковская область, авдеевка, донецкая народная республика
В мире, Здоровье - Общество, Харьковская область, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
Из 325 населенных пунктов Харьковской области эвакуируют жителей
Синегубов: из 325 населенных пунктов Харьковской области эвакуируют жителей