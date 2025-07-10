https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028457700.html

Зеленский резко отказался от переговоров с Россией

Зеленский резко отказался от переговоров с Россией - РИА Новости, 10.07.2025

Зеленский резко отказался от переговоров с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:57:00+03:00

2025-07-10T22:57:00+03:00

2025-07-10T22:57:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов, передает "Политика страны"."Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся", — сказал он.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.

https://ria.ru/20250710/tramp-2028457075.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский