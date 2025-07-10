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Зеленский резко отказался от переговоров с Россией - РИА Новости, 10.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028457700.html
Зеленский резко отказался от переговоров с Россией
Зеленский резко отказался от переговоров с Россией - РИА Новости, 10.07.2025
Зеленский резко отказался от переговоров с Россией
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:57:00+03:00
2025-07-10T22:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов, передает "Политика страны"."Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся", — сказал он.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.
https://ria.ru/20250710/tramp-2028457075.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский
Зеленский резко отказался от переговоров с Россией

Зеленский: переговоров с Россией не будет до завершения согласованных обменов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились обмены, согласованные по итогам предыдущих раундов, передает "Политика страны".
"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся", — сказал он.
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Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.
Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир Зеленский
 
 
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