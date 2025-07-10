https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028447883.html

Симоньян иронично ответила на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне

Симоньян иронично ответила на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне - РИА Новости, 11.07.2025

Симоньян иронично ответила на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала слова президента Польши Анджея Дуды о... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-10T20:55:00+03:00

2025-07-10T20:55:00+03:00

2025-07-11T00:02:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Владимир Зеленский не знал о Волынской резне. "Зеленский не знал о Волынской резне, заявил Дуда... Просто вместо уроков истории Вовчик курил за гаражами. И не сигареты", — написала она в Telegram-канале.Дуда при этом считает, что Зеленский сказал правду: по словам главы киевского режима, он ничего не знает о Волынской резне, потому что этому не учили в школе. Вопрос о Волынской резне до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Поляки также зверски убивали украинцев — боевики Армии Крайовой под руководством опекавшимся британцами эмигрантского правительства в Лондоне за год до конца Великой Отечественной войны устроили кровавый террор на Западной Украине.В начале июня Дуда подписал закон о признании 11 июля днем памяти поляков — жертв геноцида, устроенного украинскими националистами в 1943-1945 годах. Нижняя палата польского парламента приняла соответствующее постановление еще в 2016 году. Верховная рада Украины тогда осудила решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250412/simonyan-2010948150.html

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002145661.html

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