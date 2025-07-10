Симоньян иронично ответила на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне
Симоньян: Зеленский вместо уроков истории курил за гаражами
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Владимир Зеленский не знал о Волынской резне.
«
"Зеленский не знал о Волынской резне, заявил Дуда... Просто вместо уроков истории Вовчик курил за гаражами. И не сигареты", — написала она в Telegram-канале.
Украину ждет судьба Польши, заявила Симоньян
12 апреля, 23:51
Дуда при этом считает, что Зеленский сказал правду: по словам главы киевского режима, он ничего не знает о Волынской резне, потому что этому не учили в школе.
Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков и других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами. Началом резни считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) украинские националисты убили не менее полутора сотен поляков, а ее кульминацией стали события 11 июля того же года, когда в один день нападению боевиков подверглись порядка 150 польских деревень.
Вопрос о Волынской резне до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Поляки также зверски убивали украинцев — боевики Армии Крайовой под руководством опекавшимся британцами эмигрантского правительства в Лондоне за год до конца Великой Отечественной войны устроили кровавый террор на Западной Украине.
В начале июня Дуда подписал закон о признании 11 июля днем памяти поляков — жертв геноцида, устроенного украинскими националистами в 1943-1945 годах. Нижняя палата польского парламента приняла соответствующее постановление еще в 2016 году. Верховная рада Украины тогда осудила решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.
* Запрещенная в России экстремистская организация.