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Симоньян иронично ответила на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне - РИА Новости, 11.07.2025
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20:55 10.07.2025 (обновлено: 00:02 11.07.2025)
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028447883.html
Симоньян иронично ответила на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне
Симоньян иронично ответила на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне - РИА Новости, 11.07.2025
Симоньян иронично ответила на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала слова президента Польши Анджея Дуды о... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-10T20:55:00+03:00
2025-07-11T00:02:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Владимир Зеленский не знал о Волынской резне. "Зеленский не знал о Волынской резне, заявил Дуда... Просто вместо уроков истории Вовчик курил за гаражами. И не сигареты", — написала она в Telegram-канале.Дуда при этом считает, что Зеленский сказал правду: по словам главы киевского режима, он ничего не знает о Волынской резне, потому что этому не учили в школе. Вопрос о Волынской резне до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Поляки также зверски убивали украинцев — боевики Армии Крайовой под руководством опекавшимся британцами эмигрантского правительства в Лондоне за год до конца Великой Отечественной войны устроили кровавый террор на Западной Украине.В начале июня Дуда подписал закон о признании 11 июля днем памяти поляков — жертв геноцида, устроенного украинскими националистами в 1943-1945 годах. Нижняя палата польского парламента приняла соответствующее постановление еще в 2016 году. Верховная рада Украины тогда осудила решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250412/simonyan-2010948150.html
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в мире, справки, украина, польша, россия, анджей дуда, владимир зеленский, маргарита симоньян, украинская повстанческая армия, верховная рада украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Справки, Украина, Польша, Россия, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Маргарита Симоньян, Украинская повстанческая армия, Верховная Рада Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Симоньян иронично ответила на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне

Симоньян: Зеленский вместо уроков истории курил за гаражами

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Владимир Зеленский не знал о Волынской резне.
«
"Зеленский не знал о Волынской резне, заявил Дуда... Просто вместо уроков истории Вовчик курил за гаражами. И не сигареты", — написала она в Telegram-канале.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Украину ждет судьба Польши, заявила Симоньян
12 апреля, 23:51
Дуда при этом считает, что Зеленский сказал правду: по словам главы киевского режима, он ничего не знает о Волынской резне, потому что этому не учили в школе.

Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков и других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами. Началом резни считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) украинские националисты убили не менее полутора сотен поляков, а ее кульминацией стали события 11 июля того же года, когда в один день нападению боевиков подверглись порядка 150 польских деревень.

Вопрос о Волынской резне до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Поляки также зверски убивали украинцев — боевики Армии Крайовой под руководством опекавшимся британцами эмигрантского правительства в Лондоне за год до конца Великой Отечественной войны устроили кровавый террор на Западной Украине.
В начале июня Дуда подписал закон о признании 11 июля днем памяти поляков — жертв геноцида, устроенного украинскими националистами в 1943-1945 годах. Нижняя палата польского парламента приняла соответствующее постановление еще в 2016 году. Верховная рада Украины тогда осудила решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Славомир Ментцен - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Киеве пришли в ярость из-за слов кандидата в президенты Польши во Львове
28 февраля, 10:37
 
В миреСправкиУкраинаПольшаРоссияАнджей ДудаВладимир ЗеленскийМаргарита СимоньянУкраинская повстанческая армияВерховная Рада УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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