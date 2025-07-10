https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028431222.html

Президент Польши раскрыл позорный факт о Зеленском

Президент Польши раскрыл позорный факт о Зеленском - РИА Новости, 10.07.2025

Президент Польши раскрыл позорный факт о Зеленском

Глава киевского режима Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, пока ему не рассказал об этом президент Польши, заявил сам польский лидер Анджей Дуда в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:47:00+03:00

2025-07-10T18:47:00+03:00

2025-07-10T19:29:00+03:00

в мире

польша

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анджей дуда

владимир зеленский

верховная рада украины

волынская резня

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МОСКВА, 10 июл —РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, пока ему не рассказал об этом президент Польши, заявил сам польский лидер Анджей Дуда в интервью RMF24."Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: "Анджей, я никогда не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, на Волыни. Нам об этом не рассказывали в школе", — сказал он.Президент Польши также выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Западной Украины о преступлениях, совершенных в прошлом.Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков, а также других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами с февраля 1943 года по февраль 1944 года.Волынская резня до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.Президент Польши Анджей Дуда 2 июля 2025 года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.* запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028319689.html

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028429932.html

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028216773.html

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в мире, польша, украина, россия, анджей дуда, владимир зеленский, верховная рада украины, волынская резня