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Президент Польши раскрыл позорный факт о Зеленском - РИА Новости, 10.07.2025
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18:47 10.07.2025 (обновлено: 19:29 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028431222.html
Президент Польши раскрыл позорный факт о Зеленском
Президент Польши раскрыл позорный факт о Зеленском - РИА Новости, 10.07.2025
Президент Польши раскрыл позорный факт о Зеленском
Глава киевского режима Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, пока ему не рассказал об этом президент Польши, заявил сам польский лидер Анджей Дуда в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:47:00+03:00
2025-07-10T19:29:00+03:00
в мире
польша
украина
россия
анджей дуда
владимир зеленский
верховная рада украины
волынская резня
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МОСКВА, 10 июл —РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, пока ему не рассказал об этом президент Польши, заявил сам польский лидер Анджей Дуда в интервью RMF24."Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: "Анджей, я никогда не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, на Волыни. Нам об этом не рассказывали в школе", — сказал он.Президент Польши также выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Западной Украины о преступлениях, совершенных в прошлом.Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков, а также других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами с февраля 1943 года по февраль 1944 года.Волынская резня до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.Президент Польши Анджей Дуда 2 июля 2025 года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.* запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028319689.html
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028429932.html
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в мире, польша, украина, россия, анджей дуда, владимир зеленский, верховная рада украины, волынская резня
В мире, Польша, Украина, Россия, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Волынская резня
Президент Польши раскрыл позорный факт о Зеленском

Дуда заявил, что Зеленский не знал о Волынской резне до их разговора

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл —РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, пока ему не рассказал об этом президент Польши, заявил сам польский лидер Анджей Дуда в интервью RMF24.
"Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: "Анджей, я никогда не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, на Волыни. Нам об этом не рассказывали в школе", — сказал он.
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Президент Польши также выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Западной Украины о преступлениях, совершенных в прошлом.
Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков, а также других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами с февраля 1943 года по февраль 1944 года.
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Волынская резня до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.
Президент Польши Анджей Дуда 2 июля 2025 года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.
* запрещенная в России экстремистская организация
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9 июля, 19:34
 
В миреПольшаУкраинаРоссияАнджей ДудаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВолынская резня
 
 
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