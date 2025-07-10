https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028319689.html

Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине

Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине - РИА Новости, 10.07.2025

Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине

Владимир Зеленский заявил, что в ночь с 9 на 10 июля Украина подверглась десятичасовой атаке. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:47:00+03:00

2025-07-10T11:47:00+03:00

2025-07-10T18:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ночь с 9 на 10 июля Украина подверглась десятичасовой атаке."Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов", — написал он.По словам главы киевского режима, под удар попали Киев и Киевская область, а также Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.Зеленский призвал быстрее начать давить на Россию санкциями.В четверг ночью украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Черновцах, Киеве и Сумской области. Издание "Страна.ua" передавало, что Киев после этого затянуло пеленой смога.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028278262.html

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владимир зеленский, киев, украина, россия, в мире