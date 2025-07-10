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Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине - РИА Новости, 10.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 10.07.2025 (обновлено: 18:23 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028319689.html
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине - РИА Новости, 10.07.2025
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине
Владимир Зеленский заявил, что в ночь с 9 на 10 июля Украина подверглась десятичасовой атаке. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:47:00+03:00
2025-07-10T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
киев
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ночь с 9 на 10 июля Украина подверглась десятичасовой атаке."Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов", — написал он.По словам главы киевского режима, под удар попали Киев и Киевская область, а также Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.Зеленский призвал быстрее начать давить на Россию санкциями.В четверг ночью украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Черновцах, Киеве и Сумской области. Издание "Страна.ua" передавало, что Киев после этого затянуло пеленой смога.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028278262.html
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владимир зеленский, киев, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Россия, В мире
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине

Зеленский заявил о десятичасовой массированной атаке ВС России на Украину

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ночь с 9 на 10 июля Украина подверглась десятичасовой атаке.
"Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов", — написал он.
Дым над Киевом. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Киев после ночных взрывов затянуло густым дымом
Вчера, 09:34
По словам главы киевского режима, под удар попали Киев и Киевская область, а также Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.
Зеленский призвал быстрее начать давить на Россию санкциями.
В четверг ночью украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Черновцах, Киеве и Сумской области. Издание "Страна.ua" передавало, что Киев после этого затянуло пеленой смога.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
"Она не впечатлилась". Реакция Москвы на слова Трампа расстроила Запад
Вчера, 09:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийКиевУкраинаРоссияВ мире
 
 
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