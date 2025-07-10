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На заводе в Волжском во время ремонтных работ погиб человек
На заводе в Волжском во время ремонтных работ погиб человек - РИА Новости, 10.07.2025
На заводе в Волжском во время ремонтных работ погиб человек
Один человек погиб, четверо пострадали на заводе в Волжском Волгоградской области в результате разгерметизации трубы, возбуждено дело, сообщает в четверг... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:20:00+03:00
2025-07-10T17:20:00+03:00
2025-07-10T17:20:00+03:00
происшествия
волжский
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали на заводе в Волжском Волгоградской области в результате разгерметизации трубы, возбуждено дело, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК по региону. По данным СК, в четверг по время ремонтных работ в одном из цехов предприятия из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением. "В эпицентре аварийной ситуации в этот момент находились пять работников. Один из них погиб на месте, четверо с ожогами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.Следователи возбудили уголовное дело по статье о "нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека".
https://ria.ru/20250416/delo-2011571084.html
волжский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На заводе в Волжском во время ремонтных работ погиб человек
СК: на заводе в Волжском во время ремонтных работ погиб человек, 4 пострадали