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На заводе в Волжском во время ремонтных работ погиб человек - РИА Новости, 10.07.2025
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17:20 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/zavod-2028408442.html
На заводе в Волжском во время ремонтных работ погиб человек
На заводе в Волжском во время ремонтных работ погиб человек - РИА Новости, 10.07.2025
На заводе в Волжском во время ремонтных работ погиб человек
Один человек погиб, четверо пострадали на заводе в Волжском Волгоградской области в результате разгерметизации трубы, возбуждено дело, сообщает в четверг... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:20:00+03:00
2025-07-10T17:20:00+03:00
происшествия
волжский
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали на заводе в Волжском Волгоградской области в результате разгерметизации трубы, возбуждено дело, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК по региону. По данным СК, в четверг по время ремонтных работ в одном из цехов предприятия из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением. &quot;В эпицентре аварийной ситуации в этот момент находились пять работников. Один из них погиб на месте, четверо с ожогами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения&quot;, - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.Следователи возбудили уголовное дело по статье о "нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека".
https://ria.ru/20250416/delo-2011571084.html
волжский
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происшествия, волжский, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На заводе в Волжском во время ремонтных работ погиб человек

СК: на заводе в Волжском во время ремонтных работ погиб человек, 4 пострадали

© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СУ СКР по Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СУ СКР по Волгоградской области. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 10 июл – РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали на заводе в Волжском Волгоградской области в результате разгерметизации трубы, возбуждено дело, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК по региону.
По данным СК, в четверг по время ремонтных работ в одном из цехов предприятия из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением.
«

"В эпицентре аварийной ситуации в этот момент находились пять работников. Один из них погиб на месте, четверо с ожогами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о "нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека".
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