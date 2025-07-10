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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 10.07.2025
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:04:00+03:00
2025-07-10T12:04:00+03:00
2025-07-10T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петро-Ивановка и Купянск в Харьковской области, Колодези и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028239719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 225 военных в зоне действия "Запада"