https://ria.ru/20250710/zapad-2028324557.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 10.07.2025

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:04:00+03:00

2025-07-10T12:04:00+03:00

2025-07-10T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петро-Ивановка и Купянск в Харьковской области, Колодези и Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028239719.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины