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МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС
МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2025
МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС
Запорожская АЭС остается подключенной к последней оставшейся основной линии электропередачи, сообщило МАГАТЭ, указавшее на повышенные риски подобной ситуации. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:41:00+03:00
2025-07-10T23:41:00+03:00
2025-07-10T23:41:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС остается подключенной к последней оставшейся основной линии электропередачи, сообщило МАГАТЭ, указавшее на повышенные риски подобной ситуации. Пресс-служба станции 4 июля сообщила, что из-за отключения высоковольтной линии в 750 кВ питание ЗАЭС было переведено на дизель-генераторы. "Это отключение вынудило ЗАЭС полагаться на резервные дизель-генераторы в течение почти четырех часов. Подобная ситуация продолжает демонстрировать повышенные риски для ядерной безопасности во время конфликта", - говорится в коммюнике международного атомного агентства.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250326/zaes-2007337839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (река), энергодар, европа, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Энергодар, Европа, МАГАТЭ
МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС
МАГАТЭ заявило о повышенных рисках для ЗАЭС с одной линией электропередачи