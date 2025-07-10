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МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2025
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https://ria.ru/20250710/zaes-2028462199.html
МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС
МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2025
МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС
Запорожская АЭС остается подключенной к последней оставшейся основной линии электропередачи, сообщило МАГАТЭ, указавшее на повышенные риски подобной ситуации. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:41:00+03:00
2025-07-10T23:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС остается подключенной к последней оставшейся основной линии электропередачи, сообщило МАГАТЭ, указавшее на повышенные риски подобной ситуации. Пресс-служба станции 4 июля сообщила, что из-за отключения высоковольтной линии в 750 кВ питание ЗАЭС было переведено на дизель-генераторы. &quot;Это отключение вынудило ЗАЭС полагаться на резервные дизель-генераторы в течение почти четырех часов. Подобная ситуация продолжает демонстрировать повышенные риски для ядерной безопасности во время конфликта&quot;, - говорится в коммюнике международного атомного агентства.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250326/zaes-2007337839.html
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в мире, днепр (река), энергодар, европа, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Энергодар, Европа, МАГАТЭ
МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС

МАГАТЭ заявило о повышенных рисках для ЗАЭС с одной линией электропередачи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС остается подключенной к последней оставшейся основной линии электропередачи, сообщило МАГАТЭ, указавшее на повышенные риски подобной ситуации.
Пресс-служба станции 4 июля сообщила, что из-за отключения высоковольтной линии в 750 кВ питание ЗАЭС было переведено на дизель-генераторы.
«

"Это отключение вынудило ЗАЭС полагаться на резервные дизель-генераторы в течение почти четырех часов. Подобная ситуация продолжает демонстрировать повышенные риски для ядерной безопасности во время конфликта", - говорится в коммюнике международного атомного агентства.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (река)ЭнергодарЕвропаМАГАТЭ
 
 
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