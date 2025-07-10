https://ria.ru/20250710/zaes-2028462199.html

МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС

МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС - РИА Новости, 10.07.2025

МАГАТЭ предупредило о повышенных рисках отключения ЗАЭС

Запорожская АЭС остается подключенной к последней оставшейся основной линии электропередачи, сообщило МАГАТЭ, указавшее на повышенные риски подобной ситуации. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:41:00+03:00

2025-07-10T23:41:00+03:00

2025-07-10T23:41:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС остается подключенной к последней оставшейся основной линии электропередачи, сообщило МАГАТЭ, указавшее на повышенные риски подобной ситуации. Пресс-служба станции 4 июля сообщила, что из-за отключения высоковольтной линии в 750 кВ питание ЗАЭС было переведено на дизель-генераторы. "Это отключение вынудило ЗАЭС полагаться на резервные дизель-генераторы в течение почти четырех часов. Подобная ситуация продолжает демонстрировать повышенные риски для ядерной безопасности во время конфликта", - говорится в коммюнике международного атомного агентства.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250326/zaes-2007337839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепр (река), энергодар, европа, магатэ