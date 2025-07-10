https://ria.ru/20250710/zaderzhanie-2028345498.html
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Крыму
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Крыму - РИА Новости, 10.07.2025
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Крыму
ФСБ РФ показала видео с задержанием в Ялте украинского агента, готовившего теракт на посвященных Дню России мероприятиях. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:17:00+03:00
2025-07-10T13:17:00+03:00
2025-07-10T13:17:00+03:00
россия
ялта
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с задержанием в Ялте украинского агента, готовившего теракт на посвященных Дню России мероприятиях. Ранее в ФСБ сообщили, что украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке теракта житель Ялты. На кадрах показан момент задержания злоумышленника сотрудниками российской спецслужбы.
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россия
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Задержание жителя Ялты, готовившего теракт в Крыму
Теракт предотвращен в Крыму: украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, сообщила ФСБ.
Подготовкой теракта занимался житель Ялты, он задержан, у него изъяли две бомбы.
2025-07-10T13:17
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия
Россия, Ялта, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым, Происшествия
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Крыму
ФСБ показала кадры задержания агента Украины в Ялте