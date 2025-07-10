https://ria.ru/20250710/zaderzhanie-2028345498.html

ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Крыму

ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Крыму - РИА Новости, 10.07.2025

ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Крыму

ФСБ РФ показала видео с задержанием в Ялте украинского агента, готовившего теракт на посвященных Дню России мероприятиях. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:17:00+03:00

2025-07-10T13:17:00+03:00

2025-07-10T13:17:00+03:00

россия

ялта

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с задержанием в Ялте украинского агента, готовившего теракт на посвященных Дню России мероприятиях. Ранее в ФСБ сообщили, что украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать в Крыму правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, задержан причастный к попытке теракта житель Ялты. На кадрах показан момент задержания злоумышленника сотрудниками российской спецслужбы.

https://ria.ru/20250708/sevastopol-2028000772.html

россия

ялта

республика крым

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2025

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Задержание жителя Ялты, готовившего теракт в Крыму Теракт предотвращен в Крыму: украинские спецслужбы планировали с помощью дрона атаковать правоохранителей на посвященных Дню России мероприятиях, сообщила ФСБ. Подготовкой теракта занимался житель Ялты, он задержан, у него изъяли две бомбы. 2025-07-10T13:17 true PT2M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия