https://ria.ru/20250710/yaroslavl-2028357697.html

Ярославль стал самым посещаемым городом "Золотого кольца" России

Ярославль стал самым посещаемым городом "Золотого кольца" России - РИА Новости, 10.07.2025

Ярославль стал самым посещаемым городом "Золотого кольца" России

На Ярославль приходится 35% туристических поездок по городам "Золотого кольца" России, сообщает пресс-служба администрации Ярославской области со ссылкой на... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:00:00+03:00

2025-07-10T14:00:00+03:00

2025-07-10T17:50:00+03:00

ярославская область

ярославль

федеральная служба государственной статистики (росстат)

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025138989_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_06d0493b3737da5535f5e3f573d61dbf.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На Ярославль приходится 35% туристических поездок по городам "Золотого кольца" России, сообщает пресс-служба администрации Ярославской области со ссылкой на данные сервиса для путешествий "Туту" за первое полугодие 2025 года. В целом количество путешествующих по "Золотому кольцу" туристов в этот период увеличилось на 13%. Также на 13% выросло число поездок в еще один входящий в этот маршрут город области - Переславль-Залесский. "Серьезно занимаемся развитием туризма, от строительства новых гостиниц и открытия дополнительных объектов показа до создания инфраструктуры и поддержки инвестпроектов в этой сфере. Есть как видимые изменения, направленные на привлечение гостей, например, каршеринг, двухэтажные автобусы, подсветка, места размещения, так и работа на перспективу – вхождение в нацпроекты и госпрограммы, эффективное распоряжение имуществом, сохранение культурного наследия, благоустройство, включая придорожные фасады", - приводятся в сообщении слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева. По данным Росстата, за первое полугодие количество посещений Ярославской области выросло на 6,4%: гости совершили более 425 тысяч поездок, что на 25 тысяч путешествий больше, чем в аналогичный период прошлого года. Как отметили в пресс-службе, туризм вносит весомый вклад в развитие области. Поступления в бюджет за первое полугодие увеличились в 2,2 раза. Регион получил дополнительно почти 100 миллионов рублей. Еще почти 500 миллионов рублей привлекли по профильным нацпроектам и госпрограммам в сфере туризма.

https://ria.ru/20250709/evraev-2028204185.html

ярославская область

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, ярославль, федеральная служба государственной статистики (росстат)