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Ярославль стал самым посещаемым городом "Золотого кольца" России - РИА Новости, 10.07.2025
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Ярославская область
 
14:00 10.07.2025 (обновлено: 17:50 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/yaroslavl-2028357697.html
Ярославль стал самым посещаемым городом "Золотого кольца" России
Ярославль стал самым посещаемым городом "Золотого кольца" России - РИА Новости, 10.07.2025
Ярославль стал самым посещаемым городом "Золотого кольца" России
На Ярославль приходится 35% туристических поездок по городам "Золотого кольца" России, сообщает пресс-служба администрации Ярославской области со ссылкой на... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:00:00+03:00
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ярославская область
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федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На Ярославль приходится 35% туристических поездок по городам "Золотого кольца" России, сообщает пресс-служба администрации Ярославской области со ссылкой на данные сервиса для путешествий "Туту" за первое полугодие 2025 года. В целом количество путешествующих по "Золотому кольцу" туристов в этот период увеличилось на 13%. Также на 13% выросло число поездок в еще один входящий в этот маршрут город области - Переславль-Залесский. "Серьезно занимаемся развитием туризма, от строительства новых гостиниц и открытия дополнительных объектов показа до создания инфраструктуры и поддержки инвестпроектов в этой сфере. Есть как видимые изменения, направленные на привлечение гостей, например, каршеринг, двухэтажные автобусы, подсветка, места размещения, так и работа на перспективу – вхождение в нацпроекты и госпрограммы, эффективное распоряжение имуществом, сохранение культурного наследия, благоустройство, включая придорожные фасады", - приводятся в сообщении слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева. По данным Росстата, за первое полугодие количество посещений Ярославской области выросло на 6,4%: гости совершили более 425 тысяч поездок, что на 25 тысяч путешествий больше, чем в аналогичный период прошлого года. Как отметили в пресс-службе, туризм вносит весомый вклад в развитие области. Поступления в бюджет за первое полугодие увеличились в 2,2 раза. Регион получил дополнительно почти 100 миллионов рублей. Еще почти 500 миллионов рублей привлекли по профильным нацпроектам и госпрограммам в сфере туризма.
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ярославская область, ярославль, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Ярославская область, Ярославль, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Ярославская область
Ярославль стал самым посещаемым городом "Золотого кольца" России

На Ярославль приходится 35% турпоездок по городам "Золотого кольца"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль
Вид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На Ярославль приходится 35% туристических поездок по городам "Золотого кольца" России, сообщает пресс-служба администрации Ярославской области со ссылкой на данные сервиса для путешествий "Туту" за первое полугодие 2025 года.
В целом количество путешествующих по "Золотому кольцу" туристов в этот период увеличилось на 13%. Также на 13% выросло число поездок в еще один входящий в этот маршрут город области - Переславль-Залесский.
"Серьезно занимаемся развитием туризма, от строительства новых гостиниц и открытия дополнительных объектов показа до создания инфраструктуры и поддержки инвестпроектов в этой сфере. Есть как видимые изменения, направленные на привлечение гостей, например, каршеринг, двухэтажные автобусы, подсветка, места размещения, так и работа на перспективу – вхождение в нацпроекты и госпрограммы, эффективное распоряжение имуществом, сохранение культурного наследия, благоустройство, включая придорожные фасады", - приводятся в сообщении слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
По данным Росстата, за первое полугодие количество посещений Ярославской области выросло на 6,4%: гости совершили более 425 тысяч поездок, что на 25 тысяч путешествий больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Как отметили в пресс-службе, туризм вносит весомый вклад в развитие области. Поступления в бюджет за первое полугодие увеличились в 2,2 раза. Регион получил дополнительно почти 100 миллионов рублей. Еще почти 500 миллионов рублей привлекли по профильным нацпроектам и госпрограммам в сфере туризма.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Евраев: Ярославская область — в лидерах по увеличению турпотока в ЦФО
9 июля, 18:21
 
Ярославская областьЯрославская областьЯрославльФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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