https://ria.ru/20250710/wildberries-2028266687.html

В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе

В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе - РИА Новости, 10.07.2025

В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе

Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян — для этого они распространяют... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T06:53:00+03:00

2025-07-10T06:53:00+03:00

2025-07-10T07:21:00+03:00

общество

технологии

wildberries

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян — для этого они распространяют информацию в Telegram-каналах, закрытых чатах и сайтах, сулящую легкий заработок на маркетплейсе, а на деле похищают персональные данные и деньги, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ. "Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает, что злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Это как раз такой случай. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям "легкий заработок от маркетплейса", — сказали в компании. В результате пользователь вместо "заработка" теряет деньги или персональные данные. Как отметили в компании, основными признаками мошенничества могут стать подозрительные выгодные условия работы, ссылки на сторонние сайты, каналы или чаты. Кроме того, злоумышленников выдают требования внести деньги или сообщить коды доступа, а также общение вне официальных каналов Wildberries. "Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает: любой "дополнительный заработок", предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах - это риск мошенничества. Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверяйте информацию на официальных ресурсах", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250709/bilayn-2028014567.html

https://ria.ru/20250706/moshenniki-2027441394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, wildberries