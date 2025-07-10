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В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе - РИА Новости, 10.07.2025
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06:53 10.07.2025 (обновлено: 07:21 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/wildberries-2028266687.html
В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе
В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе - РИА Новости, 10.07.2025
В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе
Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян — для этого они распространяют... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:53:00+03:00
2025-07-10T07:21:00+03:00
общество
технологии
wildberries
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян — для этого они распространяют информацию в Telegram-каналах, закрытых чатах и сайтах, сулящую легкий заработок на маркетплейсе, а на деле похищают персональные данные и деньги, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries &amp; Russ. "Команда безопасности Wildberries &amp; Russ напоминает, что злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Это как раз такой случай. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям "легкий заработок от маркетплейса", — сказали в компании. В результате пользователь вместо "заработка" теряет деньги или персональные данные. Как отметили в компании, основными признаками мошенничества могут стать подозрительные выгодные условия работы, ссылки на сторонние сайты, каналы или чаты. Кроме того, злоумышленников выдают требования внести деньги или сообщить коды доступа, а также общение вне официальных каналов Wildberries. "Команда безопасности Wildberries &amp; Russ напоминает: любой "дополнительный заработок", предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах - это риск мошенничества. Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверяйте информацию на официальных ресурсах", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250709/bilayn-2028014567.html
https://ria.ru/20250706/moshenniki-2027441394.html
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общество, технологии, wildberries
Общество, Технологии, Wildberries
В Wildberries рассказали о новой схеме мошенников на маркетплейсе

Мошенники крадут данные и деньги россиян, обещая легкий заработок на Wildberries

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мошенники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации своих схем обмана россиян — для этого они распространяют информацию в Telegram-каналах, закрытых чатах и сайтах, сулящую легкий заработок на маркетплейсе, а на деле похищают персональные данные и деньги, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.
"Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает, что злоумышленники могут эксплуатировать образ медийных персон и ссылаться на Wildberries для реализации мошеннических схем. Это как раз такой случай. Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, закрытые чаты и сайты, предлагая пользователям "легкий заработок от маркетплейса", — сказали в компании.
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В результате пользователь вместо "заработка" теряет деньги или персональные данные.
Как отметили в компании, основными признаками мошенничества могут стать подозрительные выгодные условия работы, ссылки на сторонние сайты, каналы или чаты. Кроме того, злоумышленников выдают требования внести деньги или сообщить коды доступа, а также общение вне официальных каналов Wildberries.
"Команда безопасности Wildberries & Russ напоминает: любой "дополнительный заработок", предлагаемый от лица Wildberries на сторонних ресурсах - это риск мошенничества. Не вводите личные данные по ссылкам от неизвестных отправителей и проверяйте информацию на официальных ресурсах", — добавили в пресс-службе.
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