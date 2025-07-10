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В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы - РИА Новости, 10.07.2025
В Киеве прогремели мощные взрывы
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:38:00+03:00
2025-07-10T02:38:00+03:00
2025-07-10T02:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в украинской столице."В Киеве прогремела серия мощных взрывов", — сообщает телеканал.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели мощные взрывы