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В Тегеране семь человек пострадали при взрыве в жилом доме
В Тегеране семь человек пострадали при взрыве в жилом доме - РИА Новости, 10.07.2025
В Тегеране семь человек пострадали при взрыве в жилом доме
Семь человек пострадали в результате взрыва газа в одном из жилых домов на севере иранской столицы, заявил представитель Организации скорой помощи Тегерана... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:57:00+03:00
2025-07-10T17:57:00+03:00
2025-07-10T17:57:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 10 июл – РИА Новости. Семь человек пострадали в результате взрыва газа в одном из жилых домов на севере иранской столицы, заявил представитель Организации скорой помощи Тегерана Шервин Табризи. "Этот инцидент был связан с утечкой газа и последовавшем за ним взрывом. На место происшествия направлено пять машин скорой помощи. В результате инцидента пострадали семь человек, все они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения", - сказал Табризи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
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в мире, тегеран (город)
В Тегеране семь человек пострадали при взрыве в жилом доме
На севере Тегерана семь человек пострадали при взрыве в жилом доме