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В Черновцах прогремел взрыв
В Черновцах прогремел взрыв - РИА Новости, 10.07.2025
В Черновцах прогремел взрыв
Взрывы прогремели в украинском городе Черновцы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T00:33:00+03:00
2025-07-10T00:33:00+03:00
2025-07-10T00:42:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Черновцы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".В Черновицкой области объявлена воздушная тревога."Сообщают о взрывах в Черновцах", - пишет издание.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Черновцах прогремел взрыв
В Черновцах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв