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В Черновцах прогремел взрыв

В Черновцах прогремел взрыв - РИА Новости, 10.07.2025

В Черновцах прогремел взрыв

Взрывы прогремели в украинском городе Черновцы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T00:33:00+03:00

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2025-07-10T00:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

черновцы

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дмитрий песков

страна.ua

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Черновцы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".В Черновицкой области объявлена воздушная тревога."Сообщают о взрывах в Черновцах", - пишет издание.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028238679.html

черновцы

украина

россия

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черновцы, украина, россия, черновицкая область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины