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Боевик ВСУ, участвовавший в вторжении в Курскую область, получил 15 лет - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:48 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/vsu-2028456765.html
Боевик ВСУ, участвовавший в вторжении в Курскую область, получил 15 лет
Боевик ВСУ, участвовавший в вторжении в Курскую область, получил 15 лет - РИА Новости, 10.07.2025
Боевик ВСУ, участвовавший в вторжении в Курскую область, получил 15 лет
Боевик ВСУ, участвовавший в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, получил 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:48:00+03:00
2025-07-10T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Боевик ВСУ, участвовавший в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, получил 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале. "Доказательства, собранные главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части А-4098 (129-я отдельная бригада территориальной обороны) стрелку солдату Сергею Пачкову. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 19 октября 2024 года Пачков, вооруженный автоматом и гранатами, в составе ВСУ незаконно вторгся в Россию. Вблизи села Плехово Курской области он оборудовал позицию и обстреливал российских военных и мирных жителей. Десятого декабря 2024 года он был задержан в ходе боев и передан следствию. "Приговором суда Пачкову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в ведомстве.
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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Боевик ВСУ, участвовавший в вторжении в Курскую область, получил 15 лет

Боевик ВСУ Пачков, участвовавший в вторжении в Курскую область, получил 15 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Боевик ВСУ, участвовавший в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, получил 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.
"Доказательства, собранные главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части А-4098 (129-я отдельная бригада территориальной обороны) стрелку солдату Сергею Пачкову. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 19 октября 2024 года Пачков, вооруженный автоматом и гранатами, в составе ВСУ незаконно вторгся в Россию. Вблизи села Плехово Курской области он оборудовал позицию и обстреливал российских военных и мирных жителей. Десятого декабря 2024 года он был задержан в ходе боев и передан следствию.
"Приговором суда Пачкову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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