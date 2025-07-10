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Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 10.07.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, два танка,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:08:00+03:00
2025-07-10T12:08:00+03:00
2025-07-10T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Карла Маркса, Искра, Камышеваха, Воскресенка, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных и два танка в зоне действия "Востока"