https://ria.ru/20250710/vsu-2028266347.html

ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных в ДНР

ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных в ДНР - РИА Новости, 10.07.2025

ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных в ДНР

Военнослужащие Украины поставили растяжку на месте расстрела двух российских солдат возле села Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T06:47:00+03:00

2025-07-10T06:47:00+03:00

2025-07-10T15:27:00+03:00

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украина

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ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Военнослужащие Украины поставили растяжку на месте расстрела двух российских солдат возле села Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма", — сказал собеседник агентства.РИА Новости 8 июля опубликовало видео допроса рядового ВСУ Игоря Скубака, расстрелявшего двух безоружных солдат ВС РФ, попавших в плен. Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250710/vsu-2028260553.html

https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028060328.html

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