Рейтинг@Mail.ru
ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных в ДНР - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 10.07.2025 (обновлено: 15:27 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/vsu-2028266347.html
ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных в ДНР
ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных в ДНР - РИА Новости, 10.07.2025
ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных в ДНР
Военнослужащие Украины поставили растяжку на месте расстрела двух российских солдат возле села Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:47:00+03:00
2025-07-10T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Военнослужащие Украины поставили растяжку на месте расстрела двух российских солдат возле села Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма", — сказал собеседник агентства.РИА Новости 8 июля опубликовало видео допроса рядового ВСУ Игоря Скубака, расстрелявшего двух безоружных солдат ВС РФ, попавших в плен. Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250710/vsu-2028260553.html
https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028060328.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных в ДНР

ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных российских солдат у села Комар

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Военнослужащие Украины поставили растяжку на месте расстрела двух российских солдат возле села Комар в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
ВСУ заминировали плюшевого медведя в Курской области, рассказал боец
Вчера, 04:28
РИА Новости 8 июля опубликовало видео допроса рядового ВСУ Игоря Скубака, расстрелявшего двух безоружных солдат ВС РФ, попавших в плен.
Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
ВСУ маскировали советские противотанковые мины под бревна
9 июля, 06:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала