https://ria.ru/20250710/vsu-2028260553.html

ВСУ заминировали плюшевого медведя в Курской области, рассказал боец

ВСУ заминировали плюшевого медведя в Курской области, рассказал боец - РИА Новости, 10.07.2025

ВСУ заминировали плюшевого медведя в Курской области, рассказал боец

Саперы ВСУ, отступая с территории Курской области, заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка, рассказал РИА Новости командир российской саперной роты с... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T04:28:00+03:00

2025-07-10T04:28:00+03:00

2025-07-10T04:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Саперы ВСУ, отступая с территории Курской области, заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка, рассказал РИА Новости командир российской саперной роты с позывным "Ишим". "Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство... Всё это, уходя с позиций, противник минирует", - рассказал он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.

https://ria.ru/20250709/vsu-2028244257.html

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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)