https://ria.ru/20250710/vsu-2028260553.html
ВСУ заминировали плюшевого медведя в Курской области, рассказал боец
ВСУ заминировали плюшевого медведя в Курской области, рассказал боец - РИА Новости, 10.07.2025
ВСУ заминировали плюшевого медведя в Курской области, рассказал боец
Саперы ВСУ, отступая с территории Курской области, заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка, рассказал РИА Новости командир российской саперной роты с... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T04:28:00+03:00
2025-07-10T04:28:00+03:00
2025-07-10T04:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Саперы ВСУ, отступая с территории Курской области, заминировали игрушку в виде плюшевого медвежонка, рассказал РИА Новости командир российской саперной роты с позывным "Ишим". "Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство... Всё это, уходя с позиций, противник минирует", - рассказал он. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ заминировали плюшевого медведя в Курской области, рассказал боец
ВСУ, уходя из Курской области, заминировали плюшевого медвежонка