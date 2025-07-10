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Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.07.2025
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14:55 10.07.2025 (обновлено: 16:04 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/vstrecha-2028369653.html
Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество
Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.07.2025
Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Среди прочего дипломаты обсудили конфликт на... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:55:00+03:00
2025-07-10T16:04:00+03:00
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сергей лавров
сша
марко рубио
сирия
иран
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Среди прочего дипломаты обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран. Основные подробности — в материале РИА Новости.По словам Рубио:&quot;Надеюсь, &lt;...&gt; мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперед&quot;.Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН. С российской стороны в ней также принимали участие исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела этого же департамента Александр Посылкин. С американской — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политпланирования Майкл Энтон.До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.
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Лавров и Рубио перед началом переговоров
Лавров и Рубио перед началом переговоров. Видео корреспондента РИА Новости.
2025-07-10T14:55
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Завершение встречи Лаврова и Рубио
Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре завершилась, она продлилась 50 минут, передает корреспондент РИА Новости
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сергей лавров, сша, марко рубио, сирия, иран, украина
Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Сергей Лавров, США, Марко Рубио, Сирия, Иран, Украина

Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Среди прочего дипломаты обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран.
Основные подробности — в материале РИА Новости.
  • Лавров и Рубио обменялись мнениями по урегулированию на Украине, ситуации вокруг Ирана и Сирии и некоторым другим международным проблемам.
  • Они подтвердили настрой восстановить экономическое и гуманитарное сотрудничество и беспрепятственные контакты между Россией и США.
  • Этому могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.
  • Дипломаты выступили за продолжение усилий по восстановлению нормальной работы дипмиссий.
  • Внешнеполитические ведомства двух стран продолжат конструктивный и взаимоуважительный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.
По словам Рубио:
  • разговор с Лавровым был откровенным;
  • они обсудили некоторые идеи по поводу того, как может выглядеть дорожная карта урегулирования на Украине;
  • на сегодняшней встрече Россия выступила с предложениями по разрешению конфликта, которые ранее не озвучивались, Рубио доложит о них Дональду Трампу;
«

"Надеюсь, <...> мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперед".

Госсекретарь США Марко Рубио
Марко Рубио
Госсекретарь США
  • Штаты продолжат контакты со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на "отсутствие прогресса" в мирных переговорах.
Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН. С российской стороны в ней также принимали участие исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела этого же департамента Александр Посылкин. С американской — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политпланирования Майкл Энтон.
До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.
Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.
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ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСергей ЛавровСШАМарко РубиоСирияИранУкраина
 
 
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