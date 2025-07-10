https://ria.ru/20250710/vstrecha-2028369653.html

Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество

Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.07.2025

Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Среди прочего дипломаты обсудили конфликт на... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:55:00+03:00

2025-07-10T14:55:00+03:00

2025-07-10T16:04:00+03:00

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сергей лавров

сша

марко рубио

сирия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Среди прочего дипломаты обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран. Основные подробности — в материале РИА Новости.По словам Рубио:"Надеюсь, <...> мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперед".Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН. С российской стороны в ней также принимали участие исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела этого же департамента Александр Посылкин. С американской — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политпланирования Майкл Энтон.До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.

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Лавров и Рубио перед началом переговоров Лавров и Рубио перед началом переговоров. Видео корреспондента РИА Новости. 2025-07-10T14:55 true PT0M08S

Завершение встречи Лаврова и Рубио Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре завершилась, она продлилась 50 минут, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-10T14:55 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сергей лавров, сша, марко рубио, сирия, иран, украина