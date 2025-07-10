Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Среди прочего дипломаты обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран.
Основные подробности — в материале РИА Новости.
- Лавров и Рубио обменялись мнениями по урегулированию на Украине, ситуации вокруг Ирана и Сирии и некоторым другим международным проблемам.
- Они подтвердили настрой восстановить экономическое и гуманитарное сотрудничество и беспрепятственные контакты между Россией и США.
- Этому могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.
- Дипломаты выступили за продолжение усилий по восстановлению нормальной работы дипмиссий.
- Внешнеполитические ведомства двух стран продолжат конструктивный и взаимоуважительный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.
По словам Рубио:
- разговор с Лавровым был откровенным;
- они обсудили некоторые идеи по поводу того, как может выглядеть дорожная карта урегулирования на Украине;
- на сегодняшней встрече Россия выступила с предложениями по разрешению конфликта, которые ранее не озвучивались, Рубио доложит о них Дональду Трампу;
«
"Надеюсь, <...> мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперед".
- Штаты продолжат контакты со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на "отсутствие прогресса" в мирных переговорах.
Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН. С российской стороны в ней также принимали участие исполняющий обязанности директора департамента Северной Атлантики МИД Кирилл Михайлов и начальник отдела этого же департамента Александр Посылкин. С американской — замгоссекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и директор по вопросам политпланирования Майкл Энтон.
До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.
Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.