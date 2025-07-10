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Стало известно время возможной встречи Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре
Стало известно время возможной встречи Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 10.07.2025
Стало известно время возможной встречи Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН запланирована на 13.00 мск в четверг, РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T04:26:00+03:00
2025-07-10T04:26:00+03:00
2025-07-10T04:28:00+03:00
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ВАШИНГТОНА, 10 июл - РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН запланирована на 13.00 мск в четверг, следует из расписания госдепартамента США. "Восемнадцать часов по местному времени. Госсекретарь Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре, Малайзия", — говорится в расписании ведомства. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила РИА Новости, что встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях мероприятий по линии АСЕАН прорабатывается. Лавров прибыл с двухдневным визитом в Малайзию, где примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпуре министр также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
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россия, куала-лумпур, сша, сергей лавров, марко рубио, мария захарова, государственный департамент сша, ассоциация государств юго-восточной азии
Россия, Куала-Лумпур, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Мария Захарова, Государственный департамент США, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Стало известно время возможной встречи Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре
Встреча Рубио с Лавровым на полях АСЕАН запланирована на 13.00 мск в четверг