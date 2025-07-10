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Стало известно время возможной встречи Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре

Стало известно время возможной встречи Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 10.07.2025

Стало известно время возможной встречи Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН запланирована на 13.00 мск в четверг, РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T04:26:00+03:00

2025-07-10T04:26:00+03:00

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ВАШИНГТОНА, 10 июл - РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН запланирована на 13.00 мск в четверг, следует из расписания госдепартамента США. "Восемнадцать часов по местному времени. Госсекретарь Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре, Малайзия", — говорится в расписании ведомства. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила РИА Новости, что встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях мероприятий по линии АСЕАН прорабатывается. Лавров прибыл с двухдневным визитом в Малайзию, где примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпуре министр также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

https://ria.ru/20250710/rubio-2028256707.html

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