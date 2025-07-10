https://ria.ru/20250710/vstrecha-2028258752.html
В МИД ответили на вопрос о встрече Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре
В МИД ответили на вопрос о встрече Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 10.07.2025
В МИД ответили на вопрос о встрече Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН прорабатывается, заявила РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:53:00+03:00
2025-07-10T03:53:00+03:00
2025-07-10T03:59:00+03:00
куала-лумпур
сергей лавров
мария захарова
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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН прорабатывается, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подтверждаю: такая встреча прорабатывается", - сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос.Лавров прибыл с двухдневным визитом в Малайзию, где примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпуре министр также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.
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куала-лумпур, сергей лавров, мария захарова, сша, россия, марко рубио, ассоциация государств юго-восточной азии
Куала-Лумпур, Сергей Лавров, Мария Захарова, США, Россия, Марко Рубио, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
В МИД ответили на вопрос о встрече Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре
Захарова: встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре прорабатывается