https://ria.ru/20250710/vstrecha-2028258752.html

В МИД ответили на вопрос о встрече Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре

В МИД ответили на вопрос о встрече Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 10.07.2025

В МИД ответили на вопрос о встрече Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН прорабатывается, заявила РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T03:53:00+03:00

2025-07-10T03:53:00+03:00

2025-07-10T03:59:00+03:00

куала-лумпур

сергей лавров

мария захарова

сша

россия

марко рубио

ассоциация государств юго-восточной азии

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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН прорабатывается, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подтверждаю: такая встреча прорабатывается", - сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос.Лавров прибыл с двухдневным визитом в Малайзию, где примет участие в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Куала-Лумпуре министр также проведет встречу в формате Россия-АСЕАН и поучаствует в работе заседаний Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

https://ria.ru/20250710/rubio-2028256707.html

куала-лумпур

сша

россия

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куала-лумпур, сергей лавров, мария захарова, сша, россия, марко рубио, ассоциация государств юго-восточной азии