https://ria.ru/20250710/vrach-2028256844.html

Врач назвала крайне опасную еду для пикника в жару

Врач назвала крайне опасную еду для пикника в жару - РИА Новости, 10.07.2025

Врач назвала крайне опасную еду для пикника в жару

Колбасу, морепродукты и салаты, заправленные сметаной или майонезом, рекомендуется не брать с собой на природу в жаркое время, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T03:07:00+03:00

2025-07-10T03:07:00+03:00

2025-07-10T03:07:00+03:00

общество

анастасия лозикова

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Колбасу, морепродукты и салаты, заправленные сметаной или майонезом, рекомендуется не брать с собой на природу в жаркое время, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Отказаться необходимо от заправленных майонезом и сметаной салатов, кремовых десертов, морепродуктов и колбас. Вопреки распространенному мнению, колбасы на жаре — это рассадник бактерий, в том числе кишечных инфекций. Они крайне опасны для детей", - заявила Лозикова. Хранить копчености на природе врач рекомендует только в термосумке и не более трех часов. Лозикова отмечает, что еда на природе должна быть легкой и безопасной. Предпочтение следует отдавать твердым несливочным сырам, хлебцам, чаю в термосе, воде, а также овощам и фруктам, которые нужно заранее помыть, нарезать и убрать в контейнер.

https://ria.ru/20250709/vrach-2028051254.html

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общество, анастасия лозикова