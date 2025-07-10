https://ria.ru/20250710/vrach-2028256844.html
Врач назвала крайне опасную еду для пикника в жару
Врач назвала крайне опасную еду для пикника в жару - РИА Новости, 10.07.2025
Врач назвала крайне опасную еду для пикника в жару
Колбасу, морепродукты и салаты, заправленные сметаной или майонезом, рекомендуется не брать с собой на природу в жаркое время, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:07:00+03:00
2025-07-10T03:07:00+03:00
2025-07-10T03:07:00+03:00
общество
анастасия лозикова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Колбасу, морепродукты и салаты, заправленные сметаной или майонезом, рекомендуется не брать с собой на природу в жаркое время, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Отказаться необходимо от заправленных майонезом и сметаной салатов, кремовых десертов, морепродуктов и колбас. Вопреки распространенному мнению, колбасы на жаре — это рассадник бактерий, в том числе кишечных инфекций. Они крайне опасны для детей", - заявила Лозикова. Хранить копчености на природе врач рекомендует только в термосумке и не более трех часов. Лозикова отмечает, что еда на природе должна быть легкой и безопасной. Предпочтение следует отдавать твердым несливочным сырам, хлебцам, чаю в термосе, воде, а также овощам и фруктам, которые нужно заранее помыть, нарезать и убрать в контейнер.
https://ria.ru/20250709/vrach-2028051254.html
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общество, анастасия лозикова
Общество, Анастасия Лозикова
Врач назвала крайне опасную еду для пикника в жару
Врач Лозикова: в жару на пикник не рекомендуется брать колбасы и салаты
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Колбасу, морепродукты и салаты, заправленные сметаной или майонезом, рекомендуется не брать с собой на природу в жаркое время, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
"Отказаться необходимо от заправленных майонезом и сметаной салатов, кремовых десертов, морепродуктов и колбас. Вопреки распространенному мнению, колбасы на жаре — это рассадник бактерий, в том числе кишечных инфекций. Они крайне опасны для детей", - заявила Лозикова
.
Хранить копчености на природе врач рекомендует только в термосумке и не более трех часов.
Лозикова отмечает, что еда на природе должна быть легкой и безопасной. Предпочтение следует отдавать твердым несливочным сырам, хлебцам, чаю в термосе, воде, а также овощам и фруктам, которые нужно заранее помыть, нарезать и убрать в контейнер.