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Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о возможных темах, которые планируется обсудить на встрече министра иностранных дел... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:49:00+03:00
2025-07-10T12:49:00+03:00
2025-07-10T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о возможных темах, которые планируется обсудить на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Лавров находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). На полях мероприятий по линии АСЕАН у министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, прорабатывается встреча с госсекретарем США Марко Рубио. "Вам нужно обращаться в министерство иностранных дел, все-таки речь идет о министре иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие вопросы Россия намерена поднять на встрече Лаврова и Рубио.
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Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Песков переадресовал в МИД вопрос о повестке встречи Лаврова и Рубио