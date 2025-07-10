Рейтинг@Mail.ru
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/vopros-2028337807.html
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 10.07.2025
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о возможных темах, которые планируется обсудить на встрече министра иностранных дел... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:49:00+03:00
2025-07-10T12:49:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
куала-лумпур
дмитрий песков
высший арбитражный суд рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о возможных темах, которые планируется обсудить на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Лавров находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). На полях мероприятий по линии АСЕАН у министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, прорабатывается встреча с госсекретарем США Марко Рубио. "Вам нужно обращаться в министерство иностранных дел, все-таки речь идет о министре иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие вопросы Россия намерена поднять на встрече Лаврова и Рубио.
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028314211.html
россия
сша
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей лавров, марко рубио, куала-лумпур, дмитрий песков, высший арбитражный суд рф, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Куала-Лумпур, Дмитрий Песков, Высший арбитражный суд РФ, В мире
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио

Песков переадресовал в МИД вопрос о повестке встречи Лаврова и Рубио

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о возможных темах, которые планируется обсудить на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
Лавров находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). На полях мероприятий по линии АСЕАН у министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, прорабатывается встреча с госсекретарем США Марко Рубио.
"Вам нужно обращаться в министерство иностранных дел, все-таки речь идет о министре иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие вопросы Россия намерена поднять на встрече Лаврова и Рубио.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Лавров и Ван И обсудили сотрудничество России и Китая
Вчера, 11:22
 
РоссияСШАСергей ЛавровМарко РубиоКуала-ЛумпурДмитрий ПесковВысший арбитражный суд РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала