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Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию - РИА Новости, 10.07.2025
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18:14 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/volodin-2028422721.html
Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию
Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию - РИА Новости, 10.07.2025
Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:14:00+03:00
2025-07-10T18:14:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию. "На следующей неделе в ходе правительственного часа возможно определимся с введением оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений… Как они будут сказываться на демографии", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что существует такая тема по экономике. "А по демографии почему нет? Давайте обсудим это", - добавил председатель Госдумы. Володин также подчеркнул, что вопросы демографии являются приоритетом.
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вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию

Володин предложил ввести оценку регулирующего влияния законов на демографию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию.
"На следующей неделе в ходе правительственного часа возможно определимся с введением оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений… Как они будут сказываться на демографии", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что существует такая тема по экономике.
"А по демографии почему нет? Давайте обсудим это", - добавил председатель Госдумы.
Володин также подчеркнул, что вопросы демографии являются приоритетом.
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