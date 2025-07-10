https://ria.ru/20250710/volodin-2028422721.html
Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию
Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию - РИА Новости, 10.07.2025
Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:14:00+03:00
2025-07-10T18:14:00+03:00
2025-07-10T18:14:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149514/14/1495141493_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19fd93ad3dc036dfce81b64507f39552.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию. "На следующей неделе в ходе правительственного часа возможно определимся с введением оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений… Как они будут сказываться на демографии", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что существует такая тема по экономике. "А по демографии почему нет? Давайте обсудим это", - добавил председатель Госдумы. Володин также подчеркнул, что вопросы демографии являются приоритетом.
https://ria.ru/20250504/putin-2014878683.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149514/14/1495141493_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e226f7068350281ac4e3a90b8e76f565.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию
Володин предложил ввести оценку регулирующего влияния законов на демографию