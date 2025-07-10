https://ria.ru/20250710/volodin-2028422721.html

Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию

Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию - РИА Новости, 10.07.2025

Володин предложил оценить влияние законодательных решений на демографию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:14:00+03:00

2025-07-10T18:14:00+03:00

2025-07-10T18:14:00+03:00

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию. "На следующей неделе в ходе правительственного часа возможно определимся с введением оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений… Как они будут сказываться на демографии", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что существует такая тема по экономике. "А по демографии почему нет? Давайте обсудим это", - добавил председатель Госдумы. Володин также подчеркнул, что вопросы демографии являются приоритетом.

https://ria.ru/20250504/putin-2014878683.html

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вячеслав володин, госдума рф, общество