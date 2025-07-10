https://ria.ru/20250710/volodin-2028360159.html

Володин прокомментировал решение ЕСПЧ по жалобе Ле Пен

Володин прокомментировал решение ЕСПЧ по жалобе Ле Пен - РИА Новости, 10.07.2025

Володин прокомментировал решение ЕСПЧ по жалобе Ле Пен

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по ходатайству лидера фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показывает,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:13:00+03:00

2025-07-10T14:13:00+03:00

2025-07-10T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по ходатайству лидера фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показывает, в каком состоянии находится демократия в Европе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. ЕСПЧ отклонил ходатайство Ле Пен о приостановке действия в её отношении приговора о немедленном запрете избираться в органы государственной власти. Накануне Ле Пен подала жалобу в ЕСПЧ в попытке оспорить приговор французского суда. Она ссылалась на статью 39 регламента суда о наличии "неминуемого риска непоправимого нарушения права, защищаемого Европейской конвенцией о правах человека". "Задумайтесь: Европейский суд по правам человека на обращение Марин Ле Пен, которую лишили избирательных прав, ответил, что суд не обнаружил непоправимого вреда правам человека в лишении избирательного права. Вот о чём надо всегда думать и понимать, в каком состоянии находится демократия и права человека в Европе", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что это те, кто на протяжении десятилетий унижал Россию, критиковал и говорил, что нет прав человека. "Они взяли, лишили права избираться лидера партии, имеющего рейтинг выше, чем у этого (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона. Ее лишили избирательных прав и говорят: "А это не несет непоправимого вреда. Да, вас лишили избирательного права, но это не имеет отношения к правам человека", - добавил председатель Госдумы. Володин также призвал дорожить свободой, в том числе свободой обсуждения вопросов. По его словам, необходимо понимать, что в России есть такая возможность - обсуждать, и все демократические нормы и правила были выстраданы, сохранены и на них сейчас опираются. "Коллеги, поэтому давайте дорожить нашей свободой, свободой обсуждения вопросов, давайте делать все, чтобы наш диалог с вами строился на принципах уважения друг друга, и чтобы мы, понимая вызовы и объединив возможности, делали все для того, чтобы страна была сильнее", - подчеркнул председатель Госдумы. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пени ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пенпризнали виновной в создании централизованной системы отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ле Пен подала апелляцию, решение может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявила, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию будет представлять лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

https://ria.ru/20250623/delegatsija-2024869440.html

https://ria.ru/20250502/volodin-2014677838.html

https://ria.ru/20250407/matvienko-2009765159.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, европа, франция, марин ле пен, вячеслав володин, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, европейский суд