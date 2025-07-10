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ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике

ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике - РИА Новости, 10.07.2025

ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике

ВМС США заявили, что на фоне конкуренции с Россией за влияние в Арктике впервые ввели свою атомную подлодку USS Newport News типа "Лос-Анджелес" в исландский... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T02:54:00+03:00

2025-07-10T02:54:00+03:00

2025-07-10T02:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. ВМС США заявили, что на фоне конкуренции с Россией за влияние в Арктике впервые ввели свою атомную подлодку USS Newport News типа "Лос-Анджелес" в исландский порт. "Ударная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" USS Newport News (SSN 750) посетила порт Исландии, что стало первым случаем, когда атомная подводная лодка зашла в порт у берегов Исландии", - говорится в заявлении ВМС, при этом приводятся слова временной поверенной в делах посольства США в Исландии Эрин Сойер, которая считает, что "США и Исландия поддерживают общую цель - снижение напряженности в Арктике, с полным осознанием усилий России по наращиванию своего военного присутствия в регионе". Заход в исландский порт подчеркивает приверженность США "коллективной обороне и безопасности в Арктике", добавил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манч. В мае газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов. В свою очередь, Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.

https://ria.ru/20250522/arktika-2018346180.html

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сша, арктика, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато