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ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике - РИА Новости, 10.07.2025
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02:54 10.07.2025 (обновлено: 02:57 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/vms-2028256383.html
ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике
ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике - РИА Новости, 10.07.2025
ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике
ВМС США заявили, что на фоне конкуренции с Россией за влияние в Арктике впервые ввели свою атомную подлодку USS Newport News типа "Лос-Анджелес" в исландский... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. ВМС США заявили, что на фоне конкуренции с Россией за влияние в Арктике впервые ввели свою атомную подлодку USS Newport News типа "Лос-Анджелес" в исландский порт. "Ударная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" USS Newport News (SSN 750) посетила порт Исландии, что стало первым случаем, когда атомная подводная лодка зашла в порт у берегов Исландии", - говорится в заявлении ВМС, при этом приводятся слова временной поверенной в делах посольства США в Исландии Эрин Сойер, которая считает, что "США и Исландия поддерживают общую цель - снижение напряженности в Арктике, с полным осознанием усилий России по наращиванию своего военного присутствия в регионе". Заход в исландский порт подчеркивает приверженность США "коллективной обороне и безопасности в Арктике", добавил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манч. В мае газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов. В свою очередь, Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.
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сша, арктика, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато
США, Арктика, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике

ВМС США заявили, что ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике

© U.S. Navy photo byJournalist 3rd Class B. L. Keller.Американская подводная лодка "Флорида"
Американская подводная лодка Флорида - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© U.S. Navy photo byJournalist 3rd Class B. L. Keller.
Американская подводная лодка "Флорида". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. ВМС США заявили, что на фоне конкуренции с Россией за влияние в Арктике впервые ввели свою атомную подлодку USS Newport News типа "Лос-Анджелес" в исландский порт.
"Ударная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" USS Newport News (SSN 750) посетила порт Исландии, что стало первым случаем, когда атомная подводная лодка зашла в порт у берегов Исландии", - говорится в заявлении ВМС, при этом приводятся слова временной поверенной в делах посольства США в Исландии Эрин Сойер, которая считает, что "США и Исландия поддерживают общую цель - снижение напряженности в Арктике, с полным осознанием усилий России по наращиванию своего военного присутствия в регионе".
Заход в исландский порт подчеркивает приверженность США "коллективной обороне и безопасности в Арктике", добавил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манч.
В мае газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов.
В свою очередь, Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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СШААрктикаРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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