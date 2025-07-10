https://ria.ru/20250710/vms-2028256383.html
ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике
ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике - РИА Новости, 10.07.2025
ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике
ВМС США заявили, что на фоне конкуренции с Россией за влияние в Арктике впервые ввели свою атомную подлодку USS Newport News типа "Лос-Анджелес" в исландский... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:54:00+03:00
2025-07-10T02:54:00+03:00
2025-07-10T02:57:00+03:00
сша
арктика
россия
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866649955_0:499:2100:1680_1920x0_80_0_0_75f5b1ac624e442d46dd26df07eda69e.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. ВМС США заявили, что на фоне конкуренции с Россией за влияние в Арктике впервые ввели свою атомную подлодку USS Newport News типа "Лос-Анджелес" в исландский порт. "Ударная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" USS Newport News (SSN 750) посетила порт Исландии, что стало первым случаем, когда атомная подводная лодка зашла в порт у берегов Исландии", - говорится в заявлении ВМС, при этом приводятся слова временной поверенной в делах посольства США в Исландии Эрин Сойер, которая считает, что "США и Исландия поддерживают общую цель - снижение напряженности в Арктике, с полным осознанием усилий России по наращиванию своего военного присутствия в регионе". Заход в исландский порт подчеркивает приверженность США "коллективной обороне и безопасности в Арктике", добавил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манч. В мае газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов. В свою очередь, Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.
https://ria.ru/20250522/arktika-2018346180.html
сша
арктика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866649955_0:105:2100:1680_1920x0_80_0_0_b2f004a2fb20636ca6f1c5d6a03550da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, арктика, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато
США, Арктика, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
ВМС США впервые ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике
ВМС США заявили, что ввели АПЛ в порт Исландии на фоне конкуренции в Арктике