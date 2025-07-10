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Появились кадры с шутливым жестом Рубио в адрес Лаврова
Появились кадры с шутливым жестом Рубио в адрес Лаврова - РИА Новости, 10.07.2025
Появились кадры с шутливым жестом Рубио в адрес Лаврова
В Сети появились кадры, на которых госсекретарь США Марко Рубио подмигивает главе МИД России Сергею Лаврову на встрече в Куала-Лумпуре. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T20:08:00+03:00
2025-07-10T20:08:00+03:00
2025-07-10T20:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Сети появились кадры, на которых госсекретарь США Марко Рубио подмигивает главе МИД России Сергею Лаврову на встрече в Куала-Лумпуре.На кадрах видно, как дипломаты сидят за столом переговоров напротив друг друга. Затем камера крупным планом показывает Рубио, который поворачивает голову к своему российскому коллеге и с улыбкой подмигивает ему.Ранее сегодня журналистка CNN Кайли Этвуд написала в соцсети X о том, что Рубио на встрече в Куала-Лумпуре подмигнул Лаврову.Глава МИД России в четверг провел переговоры с госсекретарем США в Малайзии. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран. Встреча состоялась на полях мероприятий по линии АСЕАН.До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.Российский министр находится с двухдневным визитом в столице Малайзии, где примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях АСЕАН у него запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.
https://ria.ru/20250710/rubio-2028421358.html
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028402384.html
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Лавров и Рубио на встрече в Малайзии
Лавров и Рубио на встрече в Малайзии
2025-07-10T20:08
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в мире, россия, сша, куала-лумпур, марко рубио, сергей лавров, малайзия
В мире, Россия, США, Куала-Лумпур, Марко Рубио, Сергей Лавров, Малайзия
Появились кадры с шутливым жестом Рубио в адрес Лаврова
Опубликовано видео, на котором Рубио подмигивает Лаврову на встрече в Малайзии