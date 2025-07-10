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В Госдуме предложили создать единый короткий номер для вызова ветпомощи
В Госдуме предложили создать единый короткий номер для вызова ветпомощи - РИА Новости, 10.07.2025
В Госдуме предложили создать единый короткий номер для вызова ветпомощи
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать единый короткий номер для вызова РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:28:00+03:00
2025-07-10T19:28:00+03:00
2025-07-10T19:28:00+03:00
общество
госдума рф
ветеринария
россия
животные
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи, например 106, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов и первый зампред думского комитета по информполититке Антон Ткачев. "Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи - например, 106 (данный номер не занят другими службами и легко запоминается)", - сказано в письме. Введение такого номера, по мнению депутатов, позволит повысить скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных, обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи для всех граждан, включая возможность автоматического перенаправления вызова в ближайшую службу, а также снизить нагрузку на экстренные службы общего профиля (112, 103), освободив их ресурсы для решения профильных задач. Кроме того, это улучшит защиту животных от жестокого обращения и несчастных случаев, повысив общий уровень гуманного отношения к животным в обществе, а также создаст условия для формирования единой системы реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с животными, в том числе для борьбы с инфекциями и предотвращения эпидемий.
https://ria.ru/20250707/zhiteli-2027685609.html
https://ria.ru/20250502/zhivotnye-2014721662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф, ветеринария, россия, животные
Общество, Госдума РФ, Ветеринария, Россия, Животные
В Госдуме предложили создать единый короткий номер для вызова ветпомощи
В ГД предложили создать единый короткий номер для вызова экстренной ветпомощи
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи, например 106, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали зампред комитета Госдумы
по экологии Георгий Арапов и первый зампред думского комитета по информполититке Антон Ткачев.
«
"Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи - например, 106 (данный номер не занят другими службами и легко запоминается)", - сказано в письме.
Введение такого номера, по мнению депутатов, позволит повысить скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных, обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи для всех граждан, включая возможность автоматического перенаправления вызова в ближайшую службу, а также снизить нагрузку на экстренные службы общего профиля (112, 103), освободив их ресурсы для решения профильных задач.
Кроме того, это улучшит защиту животных от жестокого обращения и несчастных случаев, повысив общий уровень гуманного отношения к животным в обществе, а также создаст условия для формирования единой системы реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с животными, в том числе для борьбы с инфекциями и предотвращения эпидемий.