https://ria.ru/20250710/vetpomosch-2028435512.html

В Госдуме предложили создать единый короткий номер для вызова ветпомощи

В Госдуме предложили создать единый короткий номер для вызова ветпомощи - РИА Новости, 10.07.2025

В Госдуме предложили создать единый короткий номер для вызова ветпомощи

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать единый короткий номер для вызова РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T19:28:00+03:00

2025-07-10T19:28:00+03:00

2025-07-10T19:28:00+03:00

общество

госдума рф

ветеринария

россия

животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577955313_0:18:1739:996_1920x0_80_0_0_4f392435fd4315dba922d3280b4cad99.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать единый короткий номер для вызова экстренной ветеринарной помощи, например 106, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов и первый зампред думского комитета по информполититке Антон Ткачев. "Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи - например, 106 (данный номер не занят другими службами и легко запоминается)", - сказано в письме. Введение такого номера, по мнению депутатов, позволит повысить скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных, обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи для всех граждан, включая возможность автоматического перенаправления вызова в ближайшую службу, а также снизить нагрузку на экстренные службы общего профиля (112, 103), освободив их ресурсы для решения профильных задач. Кроме того, это улучшит защиту животных от жестокого обращения и несчастных случаев, повысив общий уровень гуманного отношения к животным в обществе, а также создаст условия для формирования единой системы реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с животными, в том числе для борьбы с инфекциями и предотвращения эпидемий.

https://ria.ru/20250707/zhiteli-2027685609.html

https://ria.ru/20250502/zhivotnye-2014721662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф, ветеринария, россия, животные