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На Валааме перед престольным праздником рассказали о посещаемости обители - РИА Новости, 10.07.2025
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Религия
 
00:15 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/valaam-2028248634.html
На Валааме перед престольным праздником рассказали о посещаемости обители
На Валааме перед престольным праздником рассказали о посещаемости обители - РИА Новости, 10.07.2025
На Валааме перед престольным праздником рассказали о посещаемости обители
Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь за 2024 посетили 173 тысячи паломников и туристов, рассказал РИА Новости начальник Смоленского скита монастыря РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T00:15:00+03:00
2025-07-10T00:15:00+03:00
религия
финляндия
валаам
ладожское озеро
русская православная церковь
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ВАЛААМ (Республика Карелия), 10 июл – РИА Новости. Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь за 2024 посетили 173 тысячи паломников и туристов, рассказал РИА Новости начальник Смоленского скита монастыря иеромонах Давид (Легейда). В пятницу, 11 июля, в Русской православной церкви встречают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских – святых основателей обители. Как правило, паломники съезжаются в обитель накануне, ведь встречать праздник, молитвенно прославлять святых начнут уже на вечернем богослужении 10 июля (в Русской церкви суточный богослужебный круг начинается накануне вечером). "По традиции, обычно в этот праздник Валаам посещает Святейший патриарх Кирилл, который является священно-игуменом монастыря, множество других архиереев, главы регионов, а также несколько тысяч паломников и туристов со всех концов нашей Русской Земли. Нужно заметить, что в последние годы посещаемость Валаамского архипелага увеличилась. За прошлый сезон летней навигации обитель посетили 173 тысячи паломников и туристов", - сказал иеромонах Давид. По его мнению, рост количества паломников связан с тем, что россияне потянулись к своим историческим корням, христианской культуре. "Возрожденная Валаамская обитель может принести обильную пищу для сердец не только верующих и церковных людей, но и для всякой души, умеющей ценить историю, неповторимую красоту карельский природы, многовековое христианское наследие", - заключил собеседник агентства. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, Российской империи и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы в глубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях разместилась школа боцманов и юнг, а уже в 1941 году ее выпускники отправились на оборону Ленинграда. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.
https://ria.ru/20250708/rpts-2028030639.html
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финляндия, валаам, ладожское озеро, русская православная церковь
Религия, Финляндия, Валаам, Ладожское озеро, Русская православная церковь
На Валааме перед престольным праздником рассказали о посещаемости обители

Валаамский монастырь за 2024 год посетили 173 тысячи паломников и туристов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на Спасо-Преображенский собор
Вид на Спасо-Преображенский собор - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на Спасо-Преображенский собор. Архивное фото
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ВАЛААМ (Республика Карелия), 10 июл – РИА Новости. Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь за 2024 посетили 173 тысячи паломников и туристов, рассказал РИА Новости начальник Смоленского скита монастыря иеромонах Давид (Легейда).
В пятницу, 11 июля, в Русской православной церкви встречают день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских – святых основателей обители. Как правило, паломники съезжаются в обитель накануне, ведь встречать праздник, молитвенно прославлять святых начнут уже на вечернем богослужении 10 июля (в Русской церкви суточный богослужебный круг начинается накануне вечером).
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"По традиции, обычно в этот праздник Валаам посещает Святейший патриарх Кирилл, который является священно-игуменом монастыря, множество других архиереев, главы регионов, а также несколько тысяч паломников и туристов со всех концов нашей Русской Земли. Нужно заметить, что в последние годы посещаемость Валаамского архипелага увеличилась. За прошлый сезон летней навигации обитель посетили 173 тысячи паломников и туристов", - сказал иеромонах Давид.
По его мнению, рост количества паломников связан с тем, что россияне потянулись к своим историческим корням, христианской культуре.
"Возрожденная Валаамская обитель может принести обильную пищу для сердец не только верующих и церковных людей, но и для всякой души, умеющей ценить историю, неповторимую красоту карельский природы, многовековое христианское наследие", - заключил собеседник агентства.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, Российской империи и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы в глубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях разместилась школа боцманов и юнг, а уже в 1941 году ее выпускники отправились на оборону Ленинграда.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.
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