https://ria.ru/20250710/uran-2028458630.html

Эксперт рассказал об опасности роста добычи урана в США

Эксперт рассказал об опасности роста добычи урана в США - РИА Новости, 10.07.2025

Эксперт рассказал об опасности роста добычи урана в США

Рост добычи урана в США несет угрозу местному населению из-за заражения окружающей среды отходами производства, заявил РИА Новости президент американского... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:07:00+03:00

2025-07-10T23:07:00+03:00

2025-07-10T23:07:00+03:00

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104949/11/1049491113_0:345:2501:1751_1920x0_80_0_0_4401e02d3871fb0aedd3ca70fe0c8bdc.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости, Игорь Наймушин. Рост добычи урана в США несет угрозу местному населению из-за заражения окружающей среды отходами производства, заявил РИА Новости президент американского Института исследований энергетики и окружающей среды (IEER) Арджун Махиджани. "Там, где находится производство урана, будет и загрязнение. Понимаете, будут отходы производства. Поэтому, где бы ни производилась урановая руда, будут и хвостохранилища. Будут отходы производства урана. Так что это произойдёт", - сообщил он агентству на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере. Махиджани признал, что в настоящее время США нацелены на повышение добычи урана и располагают определенным числом месторождений, хотя и продолжают закупать его из других стран. Эксперт также указал на то, что уровень загрязнения окружающей среды на американской территории стоит особенно остро для той части населения, которая проживает в непосредственной близи от заброшенных шахт, несмотря на то, что власти США уже несколько десятилетий занимаются решением проблем в этой области. "Они этим занимаются с 1990-х годов. Что-то хорошо, что-то не очень, а что-то и вовсе неэффективно. Но они пытаются, уже потратили много денег и собираются потратить ещё больше", - заключил Махиджани.

https://ria.ru/20240811/atom-1965465962.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша