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Эксперт рассказал об опасности роста добычи урана в США - РИА Новости, 10.07.2025
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23:07 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/uran-2028458630.html
Эксперт рассказал об опасности роста добычи урана в США
Эксперт рассказал об опасности роста добычи урана в США - РИА Новости, 10.07.2025
Эксперт рассказал об опасности роста добычи урана в США
Рост добычи урана в США несет угрозу местному населению из-за заражения окружающей среды отходами производства, заявил РИА Новости президент американского... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T23:07:00+03:00
2025-07-10T23:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости, Игорь Наймушин. Рост добычи урана в США несет угрозу местному населению из-за заражения окружающей среды отходами производства, заявил РИА Новости президент американского Института исследований энергетики и окружающей среды (IEER) Арджун Махиджани. "Там, где находится производство урана, будет и загрязнение. Понимаете, будут отходы производства. Поэтому, где бы ни производилась урановая руда, будут и хвостохранилища. Будут отходы производства урана. Так что это произойдёт", - сообщил он агентству на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере. Махиджани признал, что в настоящее время США нацелены на повышение добычи урана и располагают определенным числом месторождений, хотя и продолжают закупать его из других стран. Эксперт также указал на то, что уровень загрязнения окружающей среды на американской территории стоит особенно остро для той части населения, которая проживает в непосредственной близи от заброшенных шахт, несмотря на то, что власти США уже несколько десятилетий занимаются решением проблем в этой области. "Они этим занимаются с 1990-х годов. Что-то хорошо, что-то не очень, а что-то и вовсе неэффективно. Но они пытаются, уже потратили много денег и собираются потратить ещё больше", - заключил Махиджани.
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в мире, сша
В мире, США
Эксперт рассказал об опасности роста добычи урана в США

Глава IEER Махиджани: рост добычи урана в США несет угрозу местному населению

© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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Знак радиоактивности. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости, Игорь Наймушин. Рост добычи урана в США несет угрозу местному населению из-за заражения окружающей среды отходами производства, заявил РИА Новости президент американского Института исследований энергетики и окружающей среды (IEER) Арджун Махиджани.
«
"Там, где находится производство урана, будет и загрязнение. Понимаете, будут отходы производства. Поэтому, где бы ни производилась урановая руда, будут и хвостохранилища. Будут отходы производства урана. Так что это произойдёт", - сообщил он агентству на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере.
Махиджани признал, что в настоящее время США нацелены на повышение добычи урана и располагают определенным числом месторождений, хотя и продолжают закупать его из других стран.
Эксперт также указал на то, что уровень загрязнения окружающей среды на американской территории стоит особенно остро для той части населения, которая проживает в непосредственной близи от заброшенных шахт, несмотря на то, что власти США уже несколько десятилетий занимаются решением проблем в этой области.
"Они этим занимаются с 1990-х годов. Что-то хорошо, что-то не очень, а что-то и вовсе неэффективно. Но они пытаются, уже потратили много денег и собираются потратить ещё больше", - заключил Махиджани.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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