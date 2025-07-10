https://ria.ru/20250710/ukraina-2028454828.html

Военкомов охватила паника после ударов по ТЦК, сообщили в подполье

Военкомов охватила паника после ударов по ТЦК, сообщили в подполье - РИА Новости, 10.07.2025

Военкомов охватила паника после ударов по ТЦК, сообщили в подполье

Сотрудников украинских ТЦК охватила паника из-за российских ударов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:21:00+03:00

2025-07-10T22:21:00+03:00

2025-07-10T22:46:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 10 июл — РИА Новости. Сотрудников украинских ТЦК охватила паника из-за российских ударов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "После ударов ВС России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника. Многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию, так как работать под русскими обстрелами боятся, идти на фронт тоже, но жить на Украине им также страшно из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в ВСУ", — рассказал собеседник агентства.Седьмого июля Минобороны заявило, что российские войска начали наносить удары по ТЦК. По данным украинских СМИ, поражены здания военкоматов в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве, Запорожье.На Украине с 25 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. При этом сотрудники военкоматов практикуют облавы на призывников и постоянно применяют насилие. На многочисленных видео в интернете они хватают мужчин на улицах, часто избивают их и увозят в микроавтобусах.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028440451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины